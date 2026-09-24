Армения, Азербайджан и Грузия обсуждают подключение к энергосистеме Турции во имя мира и процветания

зможности взаимной интеграции энергосистем трёх стран и подключения к энергетической системе Турции.

Встреча состоялась в Тбилиси в рамках Всемирного форума по регулированию энергетики.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Армения, Азербайджан и Грузия обсуждают во

Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км. Днями ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что над этим регионом имелась армянская оккупация и будто бы армяне "разворовали" там всё, вплоть до сантехники.