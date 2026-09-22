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Алиев рассказал, что армяне разворовали золото, молибден и сантехнику

 

В период Второй Карабахской войны осенью 2020 года армянские вооружённые силы уничтожили, разграбили и вырубили около 60 тысяч гектаров лесного фонда на территории Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но мало этого: армяне унесли с собой самую ценную сантехнику! 

«Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое — полностью уничтожить природу Азербайджана, второе — захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации».

Алиев также сказал, что "в период оккупации" армяне разворовали золото, медь и молибден. По его словам, "во время оккупации" армянские власти занимались только грабежом.

При этом в январе 2026 года Ильхам Алиев говорил, что Армения и Азербайджан закрыли страницу войны.


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