Собянин рассказал, что он думает о долгах и дешёвом популизме

Мэр Москвы Сергей Собянин осудил руководителей регионов, которые оставляют после себя долги и "занимаются дешёвым популизмом":

"Очень важно, конечно, видеть развитие и строить стратегию не от выборов до выборов и не заниматься дешевым популизмом, а принимать тяжёлые, взвешенные и ответственные решения. Потому что мы все, я имею в виду, руководители регионов, отвечаем за миллионы людей. И вести себя таким образом, что ты сегодня поигрался, завтра ушёл на другое место - после тебя хоть трава не расти, - и оставлять после себя огромные бюджетные кредиты и долги, ну, мне кажется, что это неправильно".