Собянин рассказал, что он думает о долгах и дешёвом популизме
- 21.09.2026, 17:53,
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Мэр Москвы Сергей Собянин осудил руководителей регионов, которые оставляют после себя долги и "занимаются дешёвым популизмом":
"Очень важно, конечно, видеть развитие и строить стратегию не от выборов до выборов и не заниматься дешевым популизмом, а принимать тяжёлые, взвешенные и ответственные решения. Потому что мы все, я имею в виду, руководители регионов, отвечаем за миллионы людей. И вести себя таким образом, что ты сегодня поигрался, завтра ушёл на другое место - после тебя хоть трава не расти, - и оставлять после себя огромные бюджетные кредиты и долги, ну, мне кажется, что это неправильно".
Собянин привёл в пример своё руководство Москвой, которая никак не уменьшает расходы на развитие в тяжёлые времена:
"Чем сложнее кризис, тем, казалось бы, надо более резко уменьшать расходы на развитие, но мы этого не делали
. И развитие города, несмотря на все сложности, не останавливалось, оно набрало такую динамику, которая дала возможность в дальнейшем вкладывать больше ресурсов в социальную сферу тоже."