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Россияне занимают 13-е место в мире по тратам на видеоигры

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Рыбкина заявила, что россияне - "активные геймеры" и в стране "около 90 млн игроков", а по тратам на видеоигры россияне занимают 13-е место в мире.

В 2024 году траты россиян в этой индустрии составили 173 млрд рублей. Рыбкина также рассказала, что по предварительным оценкам объем трат россиян на видеоигры будет расти в среднем на 11% ежегодно.

Кроме того, по её словам, "с 2019 года количество киберспортивных компаний в России увеличилось более чем на 60%, а совокупная выручка участников рынка почти удвоилась и по итогам 2024 года достигла 26 млрд рублей".

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