ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Московской, Брянской областях

В селе Софьино Раменского округа Подмосковья беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом, повреждены шесть квартир, погибла
сорокачетырёхлетняя женщина, ранены пять человек, в том числе двое детей. В Софьине пожар
на складе. Также погиб
пожилой мужчина в частном доме в Орехово-Зуевском округе. Пять человек ранены
в Ленинском округе Подмосковья. На Северном шоссе в Раменском округе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома, эвакуированы 400 человек, повреждены 20 автомобилей. Пожар
в многоквартирном доме в Котельниках, в Новых Котельниках повреждены
три многоквартирных дома. Повреждён
объект на территории Московского НПЗ. Повреждено
здание в районе Орехового бульвара в Москве. Повреждён
многоквартирный дом в Истре, там же повреждено
предприятие. Повреждены частные дома в Раменском, Коломне, Егорьевске. Пожары
в многоквартирных домах в Ленинском, Лыткарине. Сообщается также о повреждениях в Воскресенске.