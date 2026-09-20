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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Московской, Брянской областях

В селе Софьино Раменского округа Подмосковья беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом, повреждены шесть квартир, погибла сорокачетырёхлетняя женщина, ранены пять человек, в том числе двое детей. В Софьине пожар на складе. Также погиб пожилой мужчина в частном доме в Орехово-Зуевском округе. Пять человек ранены в Ленинском округе Подмосковья. На Северном шоссе в Раменском округе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома, эвакуированы 400 человек, повреждены 20 автомобилей. Пожар в многоквартирном доме в Котельниках, в Новых Котельниках повреждены три многоквартирных дома. Повреждён объект на территории Московского НПЗ. Повреждено здание в районе Орехового бульвара в Москве. Повреждён многоквартирный дом в Истре, там же повреждено предприятие. Повреждены частные дома в Раменском, Коломне, Егорьевске. Пожары в многоквартирных домах в Ленинском, Лыткарине. Сообщается также о повреждениях в Воскресенске. 
При подрыве на взрывном устройстве ранен житель Злынки Брянской области.
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