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Глава Пентагона заявил, что военные действия грядущего будут опираться "на ИИ и автономность"

Технологии искусственного интеллекта и автономные системы будут определять характер боевых действий в будущем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Ведение военных действий в будущем будет опираться на ИИ и автономность. Главный приоритет Военного министерства - обеспечить наших военных <…> большей поражающей [способностью]", - сказал Хегсет, добавив, что благодаря внедрению автономных систем военнослужащим, вероятно, в будущем придётся реже напрямую вступать в бой.

 

Издание Defense News пишет, что искусственный интеллект настолько сильно сокращает разведывательно-ударную цепочку, что становится трудно определить, действительно ли оператор принял решение осмысленно, так как у него не остаётся для этого времени. "Искусственный интеллект играет всё большую роль в идентификации целей и выработке рекомендаций для военных, что, в свою очередь, сокращает время, доступное для вмешательства [человека]. Всё большая проблема заключается уже не в том, чтобы заставить машину нажать на курок, а в том, достаточно ли времени, информации и полномочий у человека, принимающего это решение, чтобы сделать осмысленный выбор до наступления катастрофы".

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