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Трамп и Рубио заявили, что США теперь будут "защищать" Гренландию от неких угроз

 

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Данией и Гренландией. По словам главы Белого дома, сделка позволит Вашингтону заниматься "вопросами безопасности" Гренландии на постоянной основе и бессрочно (касательно последнего пункта США сейчас добиваются гарантий от Копенгагена). Таким образом, США разместят в Гренландии крупный воинский контингент, и, и, по словам Трампа, это «не будет стоить ничего». Также он сказал, что теперь ни один противник США не сможет разместить в Гренландии военную базу или воинский контингент, а также осуществлять стратегические инвестиции без предварительного письменного согласия Вашингтона. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Гренландия якобы может подвергнуться нападению или "оказаться под угрозой", а у Дании нет денег её "защитить". А у США (с госдолгом 40 триллионов долларов) такие деньги есть. 


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