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ВСУ атакуют российские регионы, погибший, десятки раненых в Херсонской, Белгородской, Курской областях, ЛНР, ДНР

Мужчина 1968 г.р. погиб, женщина и мужчина ранены в результате ударов ВСУ по Каховскому округу Херсонской области.
При ударах дронов по автомобилям тяжело ранен мужчина в Валуйках Белгородской области, ещё один мужчина ранен в Шебекине. Ранен мужчина в Архангельском. Ранен ещё один мужчина при атаке ВСУ на предприятие в Валуйках.
Ранены двое мужчин в деревне Сухая Рыльского района и селе Званном Глушковского района Курской области. В городе Дмитриев повреждены многоквартирные дома. Во Льгове повреждены три автомобиля и магазин.
Ранены трое мирных жителей в ЛНР. В Первомайске повреждены жилые дома.
Из-за атак ВСУ в Донецке обесточены почти 140 тысяч абонентов. В Никитовском районе Горловки в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу ранены 11 человек, в том числе девочка и мальчик 2016 г.р. Ранена женщина 1963 г.р. в селе Спартак.
В Суворове Тульской области повреждено остекление многоквартирного дома.
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