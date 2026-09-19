ВСУ атакуют российские регионы, погибший, десятки раненых в Херсонской, Белгородской, Курской областях, ЛНР, ДНР

Мужчина 1968 г.р. погиб
, женщина и мужчина ранены в результате ударов ВСУ по Каховскому округу Херсонской области.
При ударах дронов по автомобилям тяжело ранен
мужчина в Валуйках Белгородской области, ещё один мужчина ранен в Шебекине. Ранен
мужчина в Архангельском. Ранен
ещё один мужчина при атаке ВСУ на предприятие в Валуйках.
Ранены
двое мужчин в деревне Сухая Рыльского района и селе Званном Глушковского района Курской области. В городе Дмитриев повреждены
многоквартирные дома. Во Льгове повреждены
три автомобиля и магазин.
Из-за атак ВСУ в Донецке обесточены
почти 140 тысяч абонентов. В Никитовском районе Горловки в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу ранены
11 человек, в том числе девочка и мальчик 2016 г.р. Ранена
женщина 1963 г.р. в селе Спартак.
В Суворове Тульской области повреждено
остекление многоквартирного дома.