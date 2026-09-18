На судебном процессе "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI рассекречены высказывания топ-менеджеров об искусственном интеллекте

В рамках масштабного судебного процесса "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI по вопросам авторского права рассекречена неотредактированная версия внутреннего документа "Майкрософт", где, что продукты на основе ИИ воруют контент у его создателей, а затем замыкают на себя трафик, тем самым разрушая их бизнес.

«Миллионы людей по всему миру вскоре сочтут, что использование крупных моделей для "захвата” всей их работы — это поразительная кража беспрецедентных масштабов. Почти никто не предполагал, что созданный ими контент будет использоваться таким образом, и никто не получает за это компенсацию».

Руководители "Майкрософта", включая генерального директора Сатью Наделлу, под присягой подтвердили, что после копирования контента из "Нью-Йорк Таймс" и с других новостных сайтов количество переходов на них снизилось более чем на 90 %.

«Наша стратегия в отношении контента на основе ИИ запустила "цикл разрушения", который одновременно нанесёт ущерб производительности наших моделей и всей сети: крайне необычно, чтобы конечный продукт угрожал экономическим основам своих основных поставщиков, но именно такую ​​ситуацию мы создали для нашего бизнеса LLM в отношении его "цепочки поставок контента"».

Документы также показали, что OpenAI создала «взлом, чтобы обойти платный доступ к New York Times». Директор OpenAI по вопросам политики Джек Кларк заявил, что компания «создаёт системы, замещающие труд людей, которые формируют "культуру" общества».

«Генеративный ИИ может серьёзно подорвать занятость тех самых людей, чьи данные использовались для обучения базовой модели […] Большие языковые модели (LLM) — это продукт, уничтожающий собственную цепочку поставок», — признаёт "Майкрософт".

Один из руководителей "Майкрософта" назвал происходящее «поразительным воровством беспрецедентных масштабов» и «крупнейшей кражей труда в истории человечества».