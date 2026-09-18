Путин сказал о росте выпуска военной продукции более чем в 22 раза с начала СВО

рост производства в сфере ВПК с момента начала СВО:

Президент РФ Владимир Путин отметил

"Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьёзно нарастили объёмы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в пять раз выросли поставки радиолокационных станций, в два с половиной раза - бронетанкового вооружения".

О беспилотниках Путин сказал, что "их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам - в десятки раз".

ОПК направляет оружие и технику не только на фронт, но и обеспечивает потребности всех силовых ведомств.