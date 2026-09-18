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В РФ снизился вылов популярных видов рыбы и выросла выручка за её экспорт

 

К середине сентября вылов лососевых видов рыб в России резко упалдобыча просела в 3,4 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 96,4 тысячи тонн. Вылов балтийской сельди к середине первой месяца осени сократился на 26,1 процента (до 13,5 тысячи тонн), трески — на 8,9 процента (до 207,9 тысячи), хамсы — на 1,2 процента (до 12,4 тысячи), а кильки — на 36,4 процента (до 4,4 тысячи). В целом к середине сентября суммарные объемы вылова рыбы и других биоресурсов в России снизились на 4 процента год к году.

В то же время выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 27%, причём поставки мороженой рыбы увеличились в полтора раза, ракообразных - на 22%, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. 

"Если общий наш рыбный экспорт растёт умеренными темпами, то поставки в страны БРИКС активно развиваются. За последние пять лет они выросли в три раза в физическом и в 2,7 раза в стоимостном выражении, превысив $3 млрд по итогам прошлого года", - сказал Ильюшин. По сравнению с 2021 годом экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Китай в 2025 году увеличился в 2,6 раза в стоимостном выражении, в Бразилию - в 6 раз, в Индию - в 1,7 раза. 

 

 

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