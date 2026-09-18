ВСУ атакуют российские регионы, 7 погибших, десятки раненых в Белгородской, Курской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР

а дороге Луганск - Новоайдар ВСУ прицельно атаковали по рейсовый автобус, погибли две пожилые женщины, ранены три человека.

В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний юноша. В Брянке повреждён многоквартирный жилой дом.