ВСУ атакуют российские регионы, 7 погибших, десятки раненых в Белгородской, Курской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР

Восьмилетний мальчик погиб
, подняв взрывоопасный предмет в Ракитном Белгородской области. В Шебекине при атаке дрона на предприятие ранен
мужчина. Ранены
мужчина в Красной Ниве и женщина в Валуйках. В Нижнем Берёзове-втором при атаке дрона на автомобиль ранены мужчина и женщина. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно, ранена 17-летняя девушка. Ранены мужчина и женщина в Волоконовке, ранены мужчина и женщина на участке автодороги Ломное - Казачья Лисица, ранен мужчина при атаке дрона на грузовик в Добром.
Также атакованы Солоти, Грайворон, Дунайка, Красная Яруга, Вязовской, Замостье, Пролетарский, Белянка, Козьмодемьяновка, Безлюдовка, Новая Таволжанка, Гора-Подол, Красноорловский, Орловка, Введенская Готня, повреждены жилые дома, автомобили, инфраструктурный объект, склады.
Мужчина 1957 года рождения погиб
из-за атаки дрона ВСУ на дом в Белице Беловского района Курской области, ещё трое мужчин получили осколочные ранения из-за удара беспилотника по автомобилю в селе Гочево. На хуторе Звягин Рыльского района ранена
68-летняя женщина. В Курске беспилотник взорвался на территории автобусного парка, ранен
мужчина.
Погиб
мужчина 1966 г.р. при обстреле украинцами Энергодара в Запорожской области, в городе атакованы многоквартирные дома. Атакован и повреждён
храм в честь преподобного Иоанна Затворника в Бердянске. В Любимовке украинцы атаковали дом, где проживают председательница участковой избирательной комиссии №595, её супруг и несовершеннолетний сын - все они ранены
. Также ранена женщина в доме по соседству.
В ЛНР украинцы ударили по частному дому в посёлке Лиман, под завалами погибла
шестнадцатилетняя девочка, ранена её бабушка. На дороге Луганск - Новоайдар ВСУ прицельно атаковали по рейсовый автобус, погибли две пожилые женщины, ранены три человека. В Кременной БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина. В Красном Луче вражеский беспилотник ударил в районе автовокзала, ранен 21-летний юноша. В Брянке повреждён многоквартирный жилой дом.
Пять мирных жителей ранены
при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в центре Горловки, ДНР.
Ранен
мирный житель в Новой Каховке Херсонской области.
Повреждены
многоквартирные и частные дома, автомобили, газопровод в Ростовской области.
Повреждены
частные дома и школьный спортзал в Краснодарском крае.
Повреждён
многоквартирный дом в Рязанской области.