Люди по всему миру рассказали, чего они ожидают от ИИ

Американский Исследовательский центр Пью провёл в 37 странах по всему миру опрос об ожиданиях от искусственного интеллекта. В подавляющем большинстве стран люди чаще ожидают, что ИИ уничтожит рабочие места, чем создаст. Больше всего такая уверенность в Австралии и Южной Корее (по 76%), США (71%), Греции (68%), Канаде и Британии (по 61%), Франции (60%). Единственная страна, где люди чуть чаще ожидают, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем уничтожит, - это Нигерия (27% vs. 26%). Молодёжь чаще озабочена уничтожением рабочих мест, чем более пожилые люди.

Во всех без исключения опрошенных странах люди чаще считают, что искусственный интеллект ещё больше увеличит разрыв между богатыми и бедными, а не уменьшит его. Чаще всего так думают в Южной Корее (54%), Австралии (52%), США (46%), Греции (42%), Канаде (41%). В большинстве стран надежды на то, что ИИ уменьшит разрыв между богатыми и бедными, не превышают 10% (больше всего надеются на это в Пакистане - 24%).

В большинстве стран мира люди больше озабочены, чем обрадованы тем, как искусственный интеллект внедряется в повседневную жизнь. Больше всего озабочены люди в Австралии (53%), США (52%), Бразилии (52%), Канаде (50%). Больше обрадованных, чем озабоченных, в Гане (27%), Нигерии (25%), Израиле (29%), Южной Корее (21%), Бангладеш (10%). Озабоченность внедрением ИИ в повседневную жизнь всё ещё чаще выражают пожилые люди, чем молодёжь. Однако рост озабоченности за последние годы наблюдается за счёт молодёжи, особенно заметен он в Польше, Швеции, Бразилии, Японии и Австралии.

В Японии, Германии, Франции, Австралии, Сингапуре, Швеции, Нидерландах, Британии, Италии больше половины опрошенных говорят, что они много слышат и читают об искусственном интеллекте. В Венгрии так говорят 49%, в США - 48%, в Канаде - 47%.