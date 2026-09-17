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Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад о мигрантских анклавах в РФ

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад "Топ-10 мигрантских анклавов России". Причастный к подготовке доклада общественный деятель Роман Юнеман сказал: "До европейских масштабов нам пока далеко, но тенденции уже узнаваемые:
– В №1 мигранты составляют больше четверти населения.
– В большинстве анклавов есть школьные классы, где больше половины детей из семей мигрантов. Успеваемость всего класса падает уже от трёх учеников со слабым русским.
– Все анклавы начинаются одинаково: сначала дешёвое жильё рядом с работой, затем переезд семьи с детьми.
Но мы не только изучили и составили рейтинг анклавов — мы также сформулировали методику борьбы с анклавами".
По оценке ЦАМТ, самый зрелый анклав в России – Обнинск, с долей мигрантов не менее 28% от населения, причём большинство уже получили российские паспорта.
"Это результат провала программы переселения соотечественников, в котором принимала участие Калужская область. Выходцы из стран бывшего СССР очень быстро получали российское гражданство без интеграции в русское общество".
Отмечается, что в РФ, при общем признании анклава как проблемы, до сих пор нет юридического определения этого понятия и не выработаны методы решения этой проблемы. В связи с этим ЦАМТ проанализировал международный опыт, а также изучил, насколько криминальным является каждый конкретный анклав. 
В телеграм-канале "Многонационал" с рейтингом не вполне согласились: "там есть небольшие деревни... зато нет печально известного района «Сортировка» в Екатеринбурге и «Хилокского гетто» в Новосибирске, откуда приходит очень много новостей".


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