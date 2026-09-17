Алексею Костылёву продлили содержание под стражей на три месяца

Я не знаю, какое решение примет суд, но это прямо вопрос жизни и смерти, чтобы мне наконец-таки диагностировали текущее неврологическое заболевание и вызвали к врачам". Он задался вопросом, почему его нельзя "просто грохнуть".

«До сих пор и отец был уверен, и я уверен, как человек, который с юридической стороны в этом разбирался, что уйти из жизни ему помогли», — сказал Михальчик. После смерти Максима Марцинкевича было проведено несколько доследственных проверок, но все они завершились отказом в возбуждении дела.

«Мы говорили о том, что давайте начнем расследование с Красноярска

, установим сокамерников, как он содержался, что за повреждения», — отметил адвокат, добавив, что «масса вопросов была к выявленным повреждениям» на теле. По мнению независимых экспертов, их характер говорит о применении насилия к Марцинкевичу. Михальчик также сообщил, что в камере было видеонаблюдение, но следствие заявило, что за две недели до прибытия Марцинкевича в СИЗО удар молнии повредил камеры. Кроме того, во рту у погибшего нашли

предсмертную записку , в которой он написал, что опасается за свою жизнь.