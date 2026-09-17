Алексею Костылёву продлили содержание под стражей на три месяца

Бывшему редактору "Ридовки" Алексею Костылёву, обвиняемому в хищении у Министерства обороны РФ на 1 млрд рублей при выполнении госконтракта на поставку БПЛА, продлили содержание под стражей ещё на три месяца
. Костылёв вину не признаёт. Из-за последствий тяжёлой аварии, в которую он попал осенью 2024 года, у него большие проблемы со здоровьем. На суде он рассказал о дальнейшем ухудшении здоровья и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам,
после повторной травмы головы и перелома плеча (т.к. упал, когда принимал душ) он стал хуже видеть, у него усилились головные боли и проблемы с координацией, а также начались приступы эпилепсии, рука практически не работает и постоянно болит, ему тяжело пользоваться туалетом. Костылев утверждает, что ему забывают выдавать назначенные таблетки, в том числе перед поездками в суд. Он также сказал, что ему не провели очередную экспертизу для определения группы инвалидности: "Я не знаю, какое решение примет суд, но это прямо вопрос жизни и смерти, чтобы мне наконец-таки диагностировали текущее неврологическое заболевание и вызвали к врачам". Он задался вопросом, почему его нельзя "просто грохнуть".
Адвокат Алексей Михальчик рассказал,
что после смерти Максима Марцинкевича (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дело так и не было возбуждено, чему способствовало ещё то, что от сердечной недостаточности умер отец Марцинкевича. «До сих пор и отец был уверен, и я уверен, как человек, который с юридической стороны в этом разбирался, что уйти из жизни ему помогли», — сказал Михальчик. После смерти Максима Марцинкевича было проведено несколько доследственных проверок, но все они завершились отказом в возбуждении дела. «Мы говорили о том, что давайте начнем расследование с Красноярска, установим сокамерников, как он содержался, что за повреждения», — отметил адвокат, добавив, что «масса вопросов была к выявленным повреждениям» на теле. По мнению независимых экспертов, их характер говорит о применении насилия к Марцинкевичу. Михальчик также сообщил, что в камере было видеонаблюдение, но следствие заявило, что за две недели до прибытия Марцинкевича в СИЗО удар молнии повредил камеры. Кроме того, во рту у погибшего нашли предсмертную записку, в которой он написал, что опасается за свою жизнь.