Мировые запасы пресной воды истощаются с угрожающей скоростью, говорится в докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации о состоянии глобальных водных ресурсов. Как отмечается в документе, 2025 год стал одним из самых засушливых по речному стоку за последние 35 лет, а запасы воды на суше сокращаются с середины 2010-х годов. За последние семь лет число рек с нормальным стоком было минимальным с 1991 года. Четвёртый год подряд все крупные ледники мира теряют массу. За 2023-2025 годы они потеряли в общей сложности 1 400 гигатонн воды. Почти две трети наблюдаемых колодцев по всему миру в 2025 году показали уровни грунтовых вод ниже исторической нормы.

В частности, в Германии стремительно истощаются природные запасы пресной воды. В июне 2026 года общий дефицит всей влаги в стране (включая подземные источники, почву, реки и озера) достиг 25 млрд тонн. Из-за жары стало разрушаться покрытие автобанов.

С 2021 по 2025 год общее водопотребление дата-центров одной только корпорации "Гугл" выросло на 34%, до 10,9 млрд галлонов (почти 41,3 млрд литров). Каждый очередной ИИ-ЦОД, построенный в пределах или вблизи населённого пункта, принимается конкурировать за питьевую водус людьми, животными и растениеводством.

Кроме того, к 2035 году центры обработки данных в США, по прогнозам, будут потреблять больше природного газа, чем Германия и Япония вместе взятые.

Энергопотребление дата-центров, обрабатывающих данные для искусственного интеллекта, в 2025 году составило 155 тераватт-часов, а к 2030 году вырастет до 465 тераватт-часов в год, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Таким образом, энергопотребление вырастет втрое.

Тысячи крупных ИИ-ЦОДов создадут «цунами» из выброшенной электроники, ежегодное образование токсичных электронных отходов утроится за следующие 25 лет. Как утверждается в докладе экологической организации Basel Action Network, никакого глобального плана по утилизации этих отходов, содержащих свинец, ртуть, кадмий и другие токсичные вещества, не существует.

