Шойгу заявил, что кризис в отношениях с Азербайджаном преодолён, а в Армении происходит рейдерский захват
- 17.09.2026, 13:55,
- Новости
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что кризисный период в отношениях Москвы и Баку преодолён, и теперь главное, чтобы эти отношения развивались в соответствии с видением президента РФ Владимира Путина:
"С удовлетворением констатируем, что недавний кризисный период в двусторонних связях преодолён в результате совместных усилий Москвы и Баку. Теперь общая задача видится в том, чтобы российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивалось в соответствии с договоренностями лидеров... Именно за совместную работу в этом направлении неоднократно высказывался президент Российской Федерации".
Напротив, в Армении, по словам Шойгу, происходит "рейдерский захват"
российских предприятий: "Недружественная линия проявляется в отношении российского бизнеса, работающего в Армении. То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват".
Неделю назад посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев пожаловался на "негативный информационный фон в отношении Азербайджана, который создают некоторые российские эксперты, блогеры и журналисты" и призвал Россию к "принципиальной реакции" и конкретным действиям по исправлению ситуации.
Два месяца назад в Кремле "категорически не согласились"
со словами президента Азербайджана Ильхама Алиева о поддержке Украины и её "территориальной целостности", но посчитали, что это не должно отражаться на двусторонних отношениях.
В конце апреля нынешнего года Ильхам Алиев заявил о "прекрасной возможности"
для "глубокого сотрудничества" в военно-промышленной сфере с Украиной.