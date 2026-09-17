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Шойгу заявил, что кризис в отношениях с Азербайджаном преодолён, а в Армении происходит рейдерский захват

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что кризисный период в отношениях Москвы и Баку преодолён, и теперь главное, чтобы эти отношения развивались в соответствии с видением президента РФ Владимира Путина: 

"С удовлетворением констатируем, что недавний кризисный период в двусторонних связях преодолён в результате совместных усилий Москвы и Баку. Теперь общая задача видится в том, чтобы российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивалось в соответствии с договоренностями лидеров... Именно за совместную работу в этом направлении неоднократно высказывался президент Российской Федерации".

Напротив, в Армении, по словам Шойгу, происходит "рейдерский захват" российских предприятий: "Недружественная линия проявляется в отношении российского бизнеса, работающего в Армении. То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват".
 
Неделю назад посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев пожаловался на "негативный информационный фон в отношении Азербайджана, который создают некоторые российские эксперты, блогеры и журналисты" и призвал Россию к "принципиальной реакции" и конкретным действиям по исправлению ситуации.
Два месяца назад в Кремле "категорически не согласились" со словами президента Азербайджана Ильхама Алиева о поддержке Украины и её "территориальной целостности", но посчитали, что это не должно отражаться на двусторонних отношениях. 
В конце апреля нынешнего года Ильхам Алиев заявил о "прекрасной возможности" для "глубокого сотрудничества" в военно-промышленной сфере с Украиной.


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