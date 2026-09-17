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В США заявили о наличии оружия в космосе и призвали сражаться от Луны до морского дна

 

США должны быть готовы сражаться и побеждать в битвах XXI века на Луне и на дне морском, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на конференции оборонной промышленности. «Наша задача, друзья мои, состоит в том, чтобы адаптироваться прямо сейчас, чтобы объединенные силы были готовы сражаться, выстоять и победить в глобальных конфликтных средах, от морского дна до окололунного пространства», — сказал генерал.

Двумя днями ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что американские Космические силы уже располагают развёрнутым на орбите системами оружия, которые он назвал "орбитальным оружием для контроля космического пространства". По его словам, США "продолжают поддерживать готовность к реагированию на меняющиеся угрозы, где бы они ни возникали" и "именно поэтому располагают орбитальным оружием для контроля космического пространства, чтобы гарантировать способность дать отпор в случае возникновения угрозы".

 

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что США не уведомляли непосредственно Москву о размещении оружия в космосе, но «для нас это не новость. Всё это отслеживается, всё это фиксируется, соответствующие выводы делаются». «Мы считаем, что время ещё не совсем упущено для того, чтобы создать некую среду, которая исключала бы гонку вооружений с нарастающими рисками открытого конфликта в космическом пространстве», - поделился Рябков. 

 

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