ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской областях

Скончалась
женщина, тяжело раненая при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском округе 21 августа. При атаках дронов на грузовики ранены
двое мужчин в Солдатском и Шебекине, в Шебекине повреждено предприятие. Также атакованы Вознесеновка, Мощёное, Дунайка, повреждены частные дома.
15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла
Елена Викторовна Астанина, председательница УИК № 394.
Пожар
на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области (потушен).
Пожар
на предприятии в Новороссийске (потушен).
В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, нарушено электроснабжение
в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова (восстановлено).
Во Владимире повреждён
многоквартирный жилой дом.