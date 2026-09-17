 
﻿

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской областях

Скончалась женщина, тяжело раненая при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском округе 21 августа. При атаках дронов на грузовики ранены двое мужчин в Солдатском и Шебекине, в Шебекине повреждено предприятие. Также атакованы Вознесеновка, Мощёное, Дунайка, повреждены частные дома.
15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председательница УИК № 394.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области (потушен).
Пожар на предприятии в Новороссийске (потушен).
Повреждены жилые дома в Нижегородской области.
В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова (восстановлено).
В Каховке Херсонской области значительно повреждён объект водоканала, нарушена поставка воды населению. 
Во Владимире повреждён многоквартирный жилой дом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Белгородской, Самарской, Курской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Тульской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Севастополе, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Херсонской, Белгородской, Курской, Запорожской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Белгородской, Херсонской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

В США заявили о наличии оружия в космосе и призвали сражаться от Луны до морского дна

  • 12:43
  • 43

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской областях

  • 11:52
  • 121

Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России

  • 10:07
  • 236

Трамп провёл за второй президентский срок больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые

  • 19:33
  • 559

Израильтяне и палестинцы не верят, что они смогут мирно сосуществовать

  • 19:04
  • 598

Дальнобойщикам, обвиняемым в теракте, суд смягчил меру пресечения

  • 18:23
  • 634