Палата представителей Конгресса США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемой республиканцами, против проголосовали 159 законодателей. Теперь законопроект будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Основным его автором был американский сенатор Линдси Грэм (внесён в российский перечень террористов и экстремистов). Он предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США, в отличие от европейцев, "готовы разговаривать" с РФ.





Президент США Дональд Трамп заявил, что США содержат почти каждую страну мира: «Если бы я разорвал сделки с рядом стран, вы бы увидели страну, которая зарабатывала бы больше, а элитные страны полетели бы под откос. Мы тянем почти каждую страну мира».

В августе госдолг США вырос до сорока триллионов долларов.