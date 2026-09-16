Трамп провёл за второй президентский срок больше сделок с ценными бумагами, чем все члены Конгресса вместе взятые

По данным
телеграм-канала "Многонационал. Экономика", президент США Дональд Трамп провёл почти 30 тысяч сделок с ценными бумагами за 17 месяцев второго срока, и это больше, чем провели все члены Конгресса вместе взятые за тот же период. Сейчас президент США продвигает антикоррупционный законопроект, который запретит сенаторам и конгрессменам покупать акции, но на самого Трампа эти ограничения распространяться не будут.
За два года Трамп разбогател на 2,7 миллиарда долларов
- в том числе благодаря инвестициям в нефтегазовые компании, акции которых подорожали с началом военной операции США в Иране. Рост состояния президента США за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров. Сам он, впрочем, заявил
, что зарабатывает на акциях "сотни миллиардов долларов", но делает это не для себя, а для страны.