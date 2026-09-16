Израильтяне и палестинцы не верят, что они смогут мирно сосуществовать

Американский Исследовательский центр Пью провёл опрос палестинцев, а также израильских евреев и арабов с целью выяснить, как они представляют себе мирное сосуществование друг с другом. Выяснилось, что в большинстве люди не верят, что мирное сосуществование в разных государствах возможно. Больше всего надежд у израильских арабов: 23% из них верят, что такие государства смогут сосуществовать, 26% - не верят. Среди евреев верят в это 16%, а не верят - 64%. Наконец, среди палестинцев с Западного берега реки Иордан в мирное сосуществование в разных государствах с евреями верят 21%, не верят - 68%.

Причины, почему евреи и палестинцы не верят друг другу, отчасти различаются: евреи видят в палестинском государстве "экзистенциальную угрозу" для Израиля, а палестинцы указывают на израильскую оккупацию как величайшее препятствие к миру. В то же время те и другие сходятся на том, что расхождения во взглядах относительно принадлежности некоторых земель преодолеть невозможно, и это делает Израиль и Палестину вечными врагами.

С 2013 года положение драматически ухудшилось: в 2013 году 46% израильских евреев и 74% израильских арабов верили, что мирное сосуществование двух государств возможно. Эта точка зрения начала ослабевать ещё до теракта 7 октября 2023 года, но после этого падение значительно ускорилось.

57% израильских евреев считают, что США предоставляют Израилю столько помощи, сколько нужно, 27% - что предоставляют недостаточно помощи. Зато среди арабов, как в Израиле, так и на Западном берегу реки Иордан, около 70% считают, что американцы слишком поддерживают евреев, и столько же говорят, что США поставляют Газе недостаточно гуманитарной помощи.