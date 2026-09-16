Дальнобойщикам, обвиняемым в теракте, суд смягчил меру пресечения

Мосгорсуд освободил из-под стражи четырех дальнобойщиков, обвинённых в причастности к атакам на военные аэродромы России. Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину содержание под стражей изменено на запрет определённых действий. Само дело при этом не прекращено. После завершения расследования Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу и отправила его на доследование. Тем не менее следователь просил Мосгорсуд продлить дальнобойщикам срок ареста, однако суд ему отказал.

По версии следствия, дальнобойщики были завербованы Службой безопасности Украины для операции «Паутина»; им вменяют теракт и незаконный оборот взрывчатки. В конце мая 2025 года фуры с каркасными домами выехали из Челябинска в разные регионы России. В грузах находились дроны со взрывчаткой, которые были дистанционно активированы СБУ 1 июня, когда фуры оказались вблизи военных аэродромов. Беспилотники вылетели из фур и атаковали российские самолёты. Минобороны РФ оценивает ущерб в два миллиарда рублей.

Дальнобойщики вину не признают и настаивают на том, что их использовали втёмную. Во время теракта они пытались остановить дроны ценой собственной жизни, один из них — Василий Пытиков — не выжил. Защита водителей указывает, что после атаки они сами явились в правоохранительные органы.