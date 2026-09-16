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Психолог рассказала об особенностях ПТСР у ветеранов боевых действий

 

Ветераны с посттравматическим стрессовым расстройством переживают вторгающиеся воспоминания, ночные кошмары и могут ощущать нереальность происходящего и себя, рассказала кандидат психологических наук, специалистка в области клинической психологии Виктория Краснова-Гольева. Она также объяснила, что ПТСР имеет одинаковые критерии для любых травмирующих ситуаций, однако сейчас ведение боевых действий ставит перед мозгом человека непосильные задачи: «Неопределённая линия фронта, смешанный портрет врага, неясная мораль, непредсказуемость наступлений... в современных войнах стали неотъемлемой частью боевых действий».

Важную роль играет возвращение ветерана домой, каким образом его встретят родные: «Если после возвращения домой общество не обесценивает перенесенные страдания, а, наоборот, подчеркивает их значимость, посттравматические переживания могут проявляться мягче, а адаптация проходить легче».

 

 

 

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