ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника погиб
мужчина. Двое мужчин ранены
при атаке дрона на автомобиль в Красной Яруге, один из них ранен крайне тяжело. В Шебекине украинскими атаками повреждены два многоквартирных дома, ранен
мирный житель. Ранены
двое мужчин в Кукуевке и Ржавце.
В Брянской области в Погарском районе атакован Случевск, погибла
женщина. В посёлке Борщово ранен мужчина.
В посёлке Коренево в Курской области ранена
52-летняя женщина.
В Приморске Запоржской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, погиб
мужчина. Трое мужчин ранены в Черниговке, Пологах и Васильевке. Ранена
женщина 1975 г.р. в Энергодаре.
Ранены
два мирных жителя в Никитовском районе Горловки. Один человек погиб
и двое ранены при атаке ВСУ на село Золотарёвка в ДНР.
В Херсонской области в Новой Каховке повреждены
многоквартирный дом и магазин. Серьёзно повреждены
дома культуры в сёлах Тавричанка и Красный Перекоп. В Каховке ранен
сотрудник коммунального предприятия.