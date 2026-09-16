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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника погиб мужчина. Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Красной Яруге, один из них ранен крайне тяжело. В Шебекине украинскими атаками повреждены два многоквартирных дома, ранен мирный житель. Ранены двое мужчин в Кукуевке и Ржавце.
В Брянской области в Погарском районе атакован Случевск, погибла женщина. В посёлке Борщово ранен мужчина. 
В посёлке Коренево в Курской области ранена 52-летняя женщина.
В Приморске Запоржской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, погиб мужчина. Трое мужчин ранены в Черниговке, Пологах и Васильевке. Ранена женщина 1975 г.р. в Энергодаре.
Ранены два мирных жителя в Никитовском районе Горловки. Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на село Золотарёвка в ДНР.
В Херсонской области в Новой Каховке повреждены многоквартирный дом и магазин. Серьёзно повреждены дома культуры в сёлах Тавричанка и Красный Перекоп. В Каховке ранен сотрудник коммунального предприятия.


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