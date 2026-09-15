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В РФ искусственный интеллект почти полностью возьмёт на себя анализ доказательств в материалах судебных дел

Более 95% российских судей к 2030 году будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта, а доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов может достичь 30-50%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на целевые показатели, предусмотренные Концепцией внедрения технологий ИИ в судопроизводство, которая утверждена в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым. Целевые показатели предусматривают, что искусственный интеллект почти полностью возьмет на себя подготовку протоколов судебных заседаний, анализ доказательств и выявление противоречий в материалах дела. Предполагается также, что ИИ будет готовить для судьи краткое резюме иска, пересказывать позицию каждой стороны и автоматически формировать хронологию событий на основании материалов дела. Наконец, поиск прецедентов и сравнение проекта решения с правовыми позициями ВС тоже становится прерогативой искусственного интеллекта.

 

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что искусственный интеллект в российском государственном управлении применяется "для выполнения рутинных операций, работы со справочной информацией и документами"; "нейросети могут предлагать чиновникам варианты решений, однако выбор остаётся за человеком". При этом искусственный интеллект используется и для прогнозирования исполнения решений, и для оценки их возможной эффективности. 

 

Руководитель отраслевой практики "Бурение и заканчивание" ООО "БурСервис" Михаил Морозов сообщил о несообразности в использовании нейросетей: "За 2025 год в 30 раз увеличился рост объёма данных, ушедших из российских компаний в публичные нейросети. Из этого объема 46% - это файлы, которые сотрудники загружают через чат-боты DeepSeek, ChatGPT и другие. При этом 77% сотрудников передают в такие сервисы конфиденциальную информацию... То есть парадокс такой: годами закрывают данные от подрядчика по различным регламентам, но при этом легко открывают их чат-боту без всякого регламента безопасности".


 

 


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