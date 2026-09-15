В Липецке на руководителя "Православного полка" заведено дело из-за старой татуировки

В Липецке заведено уголовное дело на Даниила Бусловского, руководителя патриотического молодёжного движения «Православный полк».

Около десяти лет назад Бусловский сделал татуировку с фразой «Лучше умереть воином, чем жить рабом». Шрифт, которым выполнена надпись, относится к запрещённым . По этой причине Следственный комитет России по Липецкой области начал производство по делу; санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы.

Бусловский и возглавляемое им молодёжное движение активно помогают фронту, помогают правоохранителям в розыске преступников, а также детским домам и многодетным семьям. Отец Даниила Бусловского без вести пропал на СВО. Теперь молодой человек может лишиться свободы из-за шрифта давней татуировки.