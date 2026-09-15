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В бюджете РФ на 2026-й год закладывается более 10 млрд рублей на квоты для иностранных студентов

Более 37 тыс. студентов из Африки учатся сейчас в России, тогда как в 2020 году их было 17,5 тыс., рассказала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова. В федеральном бюджете РФ на 2026-й год закладывается более 10 млрд рублей на квоты для иностранных студентов.

"Более 37 тыс. африканских студентов учатся сегодня в российских вузах. В 2020 году их было 17,5 тыс. То есть за эти годы, за пять лет произошло удвоение этого показателя. В федеральном бюджете на 2026-й год закладывается более 10 млрд рублей на квоты для иностранных студентов, и африканское направление в числе приоритетных".

За первую половину 2026 года в Россию въехали 202 640 иностранных студента. Наибольшее число среди них составили граждане Казахстана — 47 156 человек, Китая — 42 526, Узбекистана — 26 478, Таджикистана — 22 052, Киргизии — 12 775. Среди граждан Азербайджана число въехавших для учебы увеличилось примерно на треть, до 9 434 человек.

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