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Россияне в большинстве получают зарплату официально, но стали лояльнее относиться к зарплате "в конверте"

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 84% работников в РФ получают зарплату официально (+13 п.п. к 2006 г.), 9% — полностью или частично «в конверте» (−10 п.п. к 2006 г.). При этом 55% работающих россиян согласились бы получать зарплату неофициально, если бы её увеличили вполовину. 46% "с пониманием" относятся к тому, что работодатели иногда выплачивают зарплату "в конверте"; это число с 2023 года выросло на 4%. Чем хуже люди оценивают своё благосостояние - тем чаще готовы согласиться на "серую" зарплату.
"Довольно неожиданным оказалось, что обладатели высшего образования в среднем даже чаще готовы согласиться на неофициальную зарплату, чем люди с более низким уровнем образования. Однако причина, по всей видимости, не в самом образовании. Если учитывать образование и материальное положение одновременно, становится видно, что решающее значение имеет именно уровень благополучия. Самая высокая готовность принять «конверт» наблюдается среди людей с высшим образованием и низким достатком", - пишет ВЦИОМ.
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