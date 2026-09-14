Мать убитого в Ханты-Мансийске школьника рассказала подробности дела
- 14.09.2026, 20:05,
- Новости
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Мать школьника Саши, убитого в конце августа в Ханты-Мансийске подростком, которого в Азербайджане разыскивали за убийство собственного отца, рассказала подробности произошедшего. По её словам, органы опеки знали, что подросток объявлен в международный розыск за убийство, но ничего не предприняли для того, чтобы защитить от него детей, и даже, напротив, пытались устроить его в обычную школу. Это не удалось только потому, что у подростка, которого старший брат спешно увёз из Азербайджана, не оказалось надлежащих документов. Также женщина рассказала, что азербайджанец целенаправленно выманивал её сына, втираясь к нему в доверие. Видео публикует
телеграм-канал "Многонационал".