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Китайское исследование показало пользу работы на земле для снижения риска деменции

 

Исследование среди пожилых жителей Китая показало, что частая работа в саду связана со снижением риска развития деменции. Исследователи обнаружили уменьшение симптомов депрессии даже у людей с уже диагностированной деменцией после садовой терапии. Один из возможных механизмов связан со стрессом: уменьшение уровня кортизола сопровождается увеличением факторов роста мозга, создавая более благоприятные условия для формирования новых нейронных связей. Кроме того, садоводство - занятие, способное поддерживать не только психическое, но и физическое здоровье. Время, проводимое среди растений, активирует парасимпатическую нервную систему — режим организма, связанный с отдыхом и восстановлением. Само наблюдение за тем, как появляется росток, раскрывается цветок, включает систему вознаграждения мозга, даёт чувство удовлетворения и цели. 

Ранее к таким же результатам пришли в Турции, проведя исследование в доме престарелых.

Число людей с деменцией в ближайшие десятилетия может значительно увеличиться (на 75% до 2040 года) из-за старения населения и роста продолжительности жизни. Важно заранее формировать когнитивный резерв — способность мозга дольше сопротивляться возрастным изменениям и повреждениям. 

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