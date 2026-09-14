Китайское исследование показало пользу работы на земле для снижения риска деменции

Исследование среди пожилых жителей Китая показало, что частая работа в саду связана со снижением риска развития деменции. Исследователи обнаружили уменьшение симптомов депрессии даже у людей с уже диагностированной деменцией после садовой терапии. Один из возможных механизмов связан со стрессом: уменьшение уровня кортизола сопровождается увеличением факторов роста мозга, создавая более благоприятные условия для формирования новых нейронных связей. Кроме того, садоводство - занятие, способное поддерживать не только психическое, но и физическое здоровье. Время, проводимое среди растений, активирует парасимпатическую нервную систему — режим организма, связанный с отдыхом и восстановлением. Само наблюдение за тем, как появляется росток, раскрывается цветок, включает систему вознаграждения мозга, даёт чувство удовлетворения и цели.

Ранее к таким же результатам пришли в Турции, проведя исследование в доме престарелых.

Число людей с деменцией в ближайшие десятилетия может значительно увеличиться (на 75% до 2040 года) из-за старения населения и роста продолжительности жизни. Важно заранее формировать когнитивный резерв — способность мозга дольше сопротивляться возрастным изменениям и повреждениям.

