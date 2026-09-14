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Прибыль российских застройщиков уменьшилась, но вознаграждение руководства выросло

В первой половине 2026 года крупные застройщики РФ, включая ПИК, «Самолёт», ЛСР, А101, ухудшили показатели прибыли либо вовсе показали убытки, а их суммарная выручка сократилась на 12,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года, пишет "Коммерсант". В основном это объясняется снижением продаж новостроек в Москве — на 27%. Однако это не помешало получить топ-менеджменту строительных холдингов щедрые вознаграждения. В январе—июне 2026 года суммарные выплаты восьми крупных застройщиков, по подсчетам "Ъ”, выросли на 36,6%, до 5,5 млрд руб. ЛСР выплатил топ-менеджерам 1,8 млрд руб., что в 2,7 раза больше год к году. А101 нарастил выплаты в 2,3 раза, до 299 млн руб. Только «Самолёт» сократил выплаты руководящему персоналу на 44,6%, до 460 млн руб.


Средняя этажность новостроек 2001-2026 годов постройки достигла 13 этажей, тогда как в более старых домах этот показатель составляет всего шесть этажей. Таким образом, дома в городах-миллионниках стали почти в 2,5 раза выше. Лидерами по средней высоте новых домов стали Москва (16,3 этажа) и Екатеринбург (16 этажей). 
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