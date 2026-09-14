 
﻿

Долг компаний из стран СНГ перед российским бизнесом вырос почти до триллиона

 

В июле 2026 года совокупный объём задолженности компаний из стран СНГ перед российским бизнесом взлетел до 967 миллиардов рублей, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность из этой суммы составляет 4,5 процента, то есть чуть более 43 миллиардов рублей. Главным должником стал Казахстан — 401,3 миллиарда рублей, далее идёт Белоруссия, у которой долги насчитывают 327,3 миллиарда. Также в первой пятёрке должников Узбекистан (81,7 миллиарда рублей), Армения (65 миллиардов) и Киргизия (52,3 миллиарда).

Российские компании также имеют задолженности перед бизнесом из постсоветских стран - на 506 миллиардов рублей. При этом за последний год этот показатель тоже увеличился на четверть.

После ужесточения санкций США банки стран СНГ ввели дополнительные проверки, сделки занимают больше времени, а значит, задолженность растёт. При этом российским поставщикам приходится соглашаться на отсрочки платежей, иначе они уступят конкурентам из Китая и Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Газпром" стал главным должником в РФ, расходы Москвы могут почти на полтриллиона превысить доходы
» Долги иностранных государств перед РФ выросли до 29 млрд долларов, при этом в июле РФ списала Африке 23 млрд
» Минобороны проведет реорганизацию ОАО "Оборонсервис"
» Шесть субъектов федерации накопили 35% в общей сумме долгов по ЖКХ
» Объем Стабилизационного фонда РФ составил свыше 2 триллионов рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Прибыль российских застройщиков уменьшилась, но вознаграждение руководства выросло

  • 13:46
  • 185

Долг компаний из стран СНГ перед российским бизнесом вырос почти до триллиона

  • 12:51
  • 205

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, Сочи, Курске, Севастополе

  • 09:17
  • 348

О желании иметь процветание от вышедшего из-под контроля джинна

Революция здесь

Памфилова рассказала, почему россияне не очень доверяют онлайн-голосованию

  • 13:04
  • 791