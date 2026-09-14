Долг компаний из стран СНГ перед российским бизнесом вырос почти до триллиона

В июле 2026 года совокупный объём задолженности компаний из стран СНГ перед российским бизнесом взлетел до 967 миллиардов рублей, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность из этой суммы составляет 4,5 процента, то есть чуть более 43 миллиардов рублей. Главным должником стал Казахстан — 401,3 миллиарда рублей, далее идёт Белоруссия, у которой долги насчитывают 327,3 миллиарда. Также в первой пятёрке должников Узбекистан (81,7 миллиарда рублей), Армения (65 миллиардов) и Киргизия (52,3 миллиарда).

Российские компании также имеют задолженности перед бизнесом из постсоветских стран - на 506 миллиардов рублей. При этом за последний год этот показатель тоже увеличился на четверть.

После ужесточения санкций США банки стран СНГ ввели дополнительные проверки, сделки занимают больше времени, а значит, задолженность растёт. При этом российским поставщикам приходится соглашаться на отсрочки платежей, иначе они уступят конкурентам из Китая и Турции.