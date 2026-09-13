Р РµРІРѕР»СЋС†РёСЏ Р·РґРµСЃСЊ

РџСЂРµРґРјРµС‚ РјРѕРµРіРѕ РёРЅС‚РµСЂРµСЃР° РІ СЌС‚РѕР№ СЃС‚Р°С‚СЊРµ вЂ” РЅРµ РїСЂРѕС„РёР»Р°РєС‚РёРєР° РЅРµРіР°С‚РёРІРЅС‹С… С‚РµРЅРґРµРЅС†РёР№ РІ СЃС„РµСЂРµ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР°. РЈ РјРµРЅСЏ РґР°РІРЅРѕ РЅРµС‚ РєР°РєРёС…-Р»РёР±Рѕ РёР»Р»СЋР·РёР№ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ, РёРґСѓС‰РёС… РІ Р Р¤. РћРЅРё РёРґСѓС‚ Р±РµР· РјРµРЅСЏ, СѓР¶Рµ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёСЏРјРё, Рё Р±СѓРґСѓС‚ РёРґС‚Рё СЃРІРѕРёРј С‡РµСЂРµРґРѕРј РґР°Р»РµРµ. РњРµРЅСЏ Р±РѕР»РµРµ РёРЅС‚РµСЂРµСЃСѓРµС‚ РєРѕРЅСЃС‚Р°С‚Р°С†РёСЏ, РЅРµР¶РµР»Рё СЃС‚СЂРµРјР»РµРЅРёРµ С‡С‚Рѕ-Р»РёР±Рѕ РёР·РјРµРЅРёС‚СЊ. РћР±С‰РµСЃС‚РІРѕ Рё РІР»Р°СЃС‚СЊ СЃР»РµРґСѓСЋС‚ РёР·Р±РёСЂР°РµРјС‹Рј С‚СЂРµРЅРґР°Рј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р»РёС€СЊ РѕС‚С‡Р°СЃС‚Рё РЅР°РІСЏР·Р°РЅС‹ РїРѕР»РёС‚С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіР°РјРё; РІ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ СЃС‚РµРїРµРЅРё РѕРЅРё РґСѓР±Р»РёСЂСѓСЋС‚ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ РЅРѕСЂРјР°РјРё РїРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ РІС‹СЃС€РёС… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ. РњРЅРµ Р¶Рµ, РІ СЃРІРѕСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ, РґР°РЅР° РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ Р»РёС€СЊ С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹, С…РѕС‚СЏ, СЃ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕСЃС‚СЊСЋ, РјРѕРё РѕС†РµРЅРєРё РјРѕРіСѓС‚ РІС‹Р·РІР°С‚СЊ С‡СЊС‘-С‚Рѕ РІРѕР·РјСѓС‰РµРЅРёРµ Р»РёР±Рѕ РіСЂРѕРјРєСѓСЋ С‚РёС€РёРЅСѓ, Рё С‚Рѕ Рё РґСЂСѓРіРѕРµ РІРµСЃСЊРјР° СЃРёРјРІРѕР»РёС‡РЅРѕ, СЏ СЃ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРј РѕС†РµРЅСЋ РґР°Р»СЊРЅРµР№С€СѓСЋ СЂРµР°РєС†РёСЋ, РєР°Рє Рё РµС‘ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ.
РџСЂРµРґРјРµС‚ РјРѕРµРіРѕ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ, РѕРЅРѕ РЅРµ Р°РєР°РґРµРјРёС‡РЅРѕ, РІСЂРµРјРµРЅРё Сѓ РјРµРЅСЏ РЅР° РґРѕР»РіРёРµ РєРѕРїР°РЅРёСЏ РЅРµС‚ вЂ” СЃСѓС‚СЊ РЅРѕРІРµР№С€РµР№ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРё, РµС‘ С‚СЂРµРЅРґС‹ Рё Р·Р°РєРѕРЅРѕРјРµСЂРЅС‹Рµ, РІРµСЃСЊРјР° РІРµСЂРѕСЏС‚РЅС‹Рµ РёС‚РѕРіРё. РС‚Рё РёС‚РѕРіРё РѕР±РµС‰Р°СЋС‚ Р±С‹С‚СЊ СѓРјРѕРїРѕРјСЂР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹РјРё, Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ С‡Р°СЃС‚Рё СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РѕР±С‰РµСЃС‚РІР° СЃР»Р°Р±Рѕ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµРјС‹РјРё РєР°РєРёС…-РЅРёР±СѓРґСЊ РґР°Р¶Рµ 8 Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ.
РљР°Рє Рё РїРѕР»РѕР¶РµРЅРѕ РІС‹СЃС€РёРј РїСЂРёРјР°С‚Р°Рј, СЃС‚СЂРµРјР»РµРЅРёРµ Рє Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё, Р±СѓРґСЊ С‚Рѕ РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р»РёРё Р»РёР±Рѕ РїР°СЂС‚РёРё, СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РѕР±С‹РґРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ. РџРѕРґРѕР±РЅСѓСЋ РґРёРЅР°РјРёРєСѓ Р·Р°С‡Р°СЃС‚СѓСЋ СЃРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚ РѕРїСЂРµРґРµР»С‘РЅРЅС‹РјРё СЂР°РјРєР°РјРё, СѓРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕ. Р”Р°Р±С‹ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕ РІСЃРµРјРё СЃРІРѕРёРјРё РґРµСЃСЏС‚РєР°РјРё РјРёР»Р»РёРѕРЅРѕРІ РЅРµ РїСЂРµРІСЂР°С‰Р°Р»РѕСЃСЊ РІ Р°СЂРјРµР№СЃРєСѓСЋ РєР°Р·Р°СЂРјСѓ РёР»Рё С‚СЋСЂРµРјРЅСѓСЋ РєР°РјРµСЂСѓ, СЃРѕ РІСЃРµРјРё РёР·РґРµСЂР¶РєР°РјРё РЅР°С…РѕР¶РґРµРЅРёСЏ РІ РїРѕРґРѕР±РЅС‹С… РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІР°С…. РџРѕРґРѕР±РЅС‹Рµ РіСЂСѓРїРїС‹, РїСѓСЃС‚СЊ Рё РІ РјР°Р»С‹С… РјР°СЃС€С‚Р°Р±Р°С…, СЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»РёСЃСЊ РїСЂРµРґРјРµС‚РѕРј РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ РїСЃРёС…РѕР»РѕРіРѕРІ Рё РёРЅС‹С… СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚РѕРІ. РћС‡РµРІРёРґРЅРѕ. Р’С‹РІРѕРґС‹ СЃРґРµР»Р°РЅС‹, Рё СЌС‚РёРј РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏРµС‚СЃСЏ СЂР°Р·РЅРёС†Р° РїРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅРёСЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РјРѕРґРµР»РµР№ РєР°Рє РґР»СЏ СЃРµР±СЏ, С‚Р°Рє Рё РґР»СЏ СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С… СЂРµРіРёРѕРЅРѕРІ, РєРѕРіРґР° РјРѕР¶РЅРѕ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕ РґР»СЏ СЃРµР±СЏ РїРѕРЅР°Р±Р»СЋРґР°С‚СЊ С‡РµСЂРµР· Р·Р°Р±РѕСЂ Р·Р° С‚СѓР·РµРјРЅС‹РјРё РѕР±С‰РµСЃС‚РІР°РјРё Рё РІСЃРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹РјРё РїРµСЂРІРµСЂСЃРёСЏРјРё.
РљР°РєРѕРІС‹ Р°С‚СЂРёР±СѓС‚С‹ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹С… СЂРµРІРѕР»СЋС†РёР№?
Р’ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёСЏ СЃР»РѕР¶РёР»РѕСЃСЊ РЅРµРєРѕРµ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёРµ Рѕ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹С… СЂРµРІРѕР»СЋС†РёСЏС…. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ С€Р°Р±Р»РѕРЅРЅС‹Рј РјРЅРµРЅРёСЏРј, РѕР±СЏР·Р°С‚РµР»СЊРЅС‹Рј Р°С‚СЂРёР±СѓС‚РѕРј СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ С‚РѕР»РїР° СЃ С€РёРЅР°РјРё РЅР° РїР»РѕС‰Р°РґСЏС…, С…РѕСЂРѕРІРѕРґР°РјРё, РїРµС‡РµРЅСЊРєР°РјРё Рё С‚Р°Рє РґР°Р»РµРµ. РҐРѕС‚СЏ РµС‰С‘ Р»РµС‚ 50 РЅР°Р·Р°Рґ РѕР±С‹РґРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ Р±С‹Р»Рё РїРѕРїС‹С‚РєРё РїРµСЂРµРІРѕСЂРѕС‚РѕРІ, РІ С…РѕРґРµ РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РіСЂСѓРїРїС‹ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… СЌР»РёС‚ РїСЂРё СЃРѕРґРµР№СЃС‚РІРёРё РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… РіСЂСѓРїРї РІРѕРµРЅРЅС‹С… РјРµРЅСЏР»Рё РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ РєРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЋ Рё, СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ, Р±СѓРґСѓС‰РµРµ. РџСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёР»Рѕ РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ РІ СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С… СЃС‚СЂР°РЅР°С…, РЅРµ РІСЃРµРіРґР° СЌС‚Рё РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґР°Р»РёСЃСЊ РєСЂРѕРІСЊСЋ Рё РЅР°СЃРёР»РёРµРј. РќРµ РІСЃРµРіРґР° РІР»РµРєР»Рё Рє Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рј Р¶РµСЂС‚РІР°Рј Рё РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёРј СЂР°СЃРїСЂР°РІР°Рј РЅР°Рґ РїСЂРѕС‚РёРІРѕРїРѕР»РѕР¶РЅРѕР№ СЃС‚РѕСЂРѕРЅРѕР№.
РњРµРЅСЏСЋС‚СЃСЏ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР° вЂ” РјРµРЅСЏСЋС‚СЃСЏ Рё Р»СЋРґРё. РўР°Рј, РіРґРµ С„РѕСЂРјРёСЂСѓРµС‚СЃСЏ Р±РµСЃСЃРјРµРЅРЅС‹Р№ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёР№ РєР»Р°СЃСЃ, РјРѕРіСѓС‚ РёР·РјРµРЅРёС‚СЊСЃСЏ РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРµ СЃР°РјРё РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р»РёРё РµРіРѕ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏСЋС‰РёРµ. Р’С‹СЃС€РёРјРё РїСЂРёРјР°С‚Р°РјРё РѕРЅРё РІ Р»СЋР±РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РѕСЃС‚Р°СЋС‚СЃСЏ, Рё, РµСЃР»Рё РёС… РїРѕРІР°РґРєРё РЅРµ СЃРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚ РЅРµРєРёРµ РЅРѕСЂРјС‹, РёС… СЃСѓС‚СЊСЋ РІСЃРµРіРґР° Р±СѓРґРµС‚ Р±РѕСЂСЊР±Р° Р·Р° РґРѕРјРёРЅРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ Рё СѓСЃР»СѓР¶РµРЅРёРµ РІС‹С€РµСЃС‚РѕСЏС‰РёРј РІ РёРµСЂР°СЂС…РёРё. РљС‚Рѕ-С‚Рѕ, Р±РµР·СѓСЃР»РѕРІРЅРѕ, Р±СѓРґРµС‚ В«РѕС‚Р±РёРІР°С‚СЊСЃСЏВ» РѕС‚ СЃС‚Р°Рё, Р±СЂРѕСЃР°С‚СЊ РЅРµРєРёРµ РІС‹Р·РѕРІС‹. РС‚Рѕ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ С‚Р°РєР¶Рµ РІРїРѕР»РЅРµ СЂСѓС‚РёРЅРЅС‹Р№. РџРёСЂР°РјРёРґР° РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ Р±СѓРґРµС‚ Р·Р°С‰РёС‰Р°С‚СЊ СЃРµР±СЏ, РІРѕРѕСЂСѓР¶РёРІС€РёСЃСЊ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РёРј РёРЅСЃС‚СЂСѓРјРµРЅС‚Р°СЂРёРµРј вЂ” РєР°Рє РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Рј, С‚Р°Рє Рё СЃРёР»РѕРІС‹Рј. РќРѕ РІС‹Р·РѕРІС‹, РѕРїСЏС‚СЊ Р¶Рµ, РЅРµРёР·Р±РµР¶РЅС‹. Р РґР°Р»РµРєРѕ РЅРµ РєР°Р¶РґС‹Р№ С‚Р°РєРѕР№ РІС‹Р·РѕРІ РїРёСЂР°РјРёРґР° СЃСѓРјРµРµС‚ СЃРјСЏРіС‡РёС‚СЊ. РљР°Рє РїРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РёСЃС‚РѕСЂРёСЏ, РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРЅС‹Рµ РІС‹Р·РѕРІС‹ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ СЂР°Р·СЂСѓС€РёС‚СЊ, РєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ Р±С‹, СЃР°РјСѓСЋ РЅРµР·С‹Р±Р»РµРјСѓСЋ РїРёСЂР°РјРёРґР° РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРёРјРµСЂ СЂР°СЃРїР°РґР° РЎРЎРЎР Рё РєРѕР»РѕРЅРёР°Р»СЊРЅС‹С… РІРѕР№РЅ XX РІРµРєР° вЂ” СЌС‚Рѕ Р»РёС€СЊ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РїРµСЂРІС‹Рј РїСЂРёС…РѕРґРёС‚ РЅР° СѓРј. РџСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ СЌС‚Рё Р±РµСЃРєРѕРЅРµС‡РЅС‹.
РќР°РєР°РЅСѓРЅРµ РѕС‡РµСЂРµРґРЅС‹С… РІС‹Р±РѕСЂРѕРІ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РїСЂРёС…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЃР»С‹С€Р°С‚СЊ Рѕ С‚РѕРј, РєР°Рє РїР°СЂС‚РёРё РґРѕР»Р¶РЅС‹ СЃС‚СЂРµРјРёС‚СЊСЃСЏ Рє Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕРјСѓ РґРѕРјРёРЅРёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ, Рє Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё, Рё СЌС‚Рѕ РЅРѕСЂРјР°Р»СЊРЅС‹Р№ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РЅРѕСЂРјР°Рј РїРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ РІС‹СЃС€РёС… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ, РґР° Рё РІРѕРѕР±С‰Рµ Р»СЋР±С‹С… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ, вЂ” СЃРєРѕСЂРµРµ РґР°, РЅРµР¶РµР»Рё РЅРµС‚.
РўР°Рє РґР°РІР°Р№С‚Рµ Р¶Рµ РІСЃРїРѕРјРЅРёРј Р”Р¶РѕРЅР° РњРёР»С‚РѕРЅР° РёР· В«РђРґРІРѕРєР°С‚Р° РґСЊСЏРІРѕР»Р°В».
В«РЈ С‚РµР±СЏ Р±С‹Р» С…РѕСЂРѕС€РёР№ РїРµСЂРёРѕРґ, РљРµРІРёРЅ. РќРѕ РЅРёРєС‚Рѕ РЅРµ РІС‹РёРіСЂС‹РІР°РµС‚ РІСЃРµРіРґР°.В»
Р‘С‹Р»Рё РІСЂРµРјРµРЅР°, РєРѕРіРґР° РєСЂР°СЃРёРІРѕ Р·РІСѓС‡Р°Р»Рё СЂР°СЃСЃСѓР¶РґРµРЅРёСЏ РЅР° С‚РµРјСѓ С†РёС‚Р°С‚ РІС‹СЃРѕРєРёС… РїРµСЂСЃРѕРЅР°Р»РёР№, Рѕ СЃРµР±Рµ РѕРЅРё С‚Р°Рј РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ СЂР°СЃСЃСѓР¶РґР°Р»Рё РІ С‚РѕРј СЃРјС‹СЃР»Рµ, С‡С‚Рѕ РёС… С†РёС‚Р°С‚С‹ В«РІ РіСЂР°РЅРёС‚Рµ РѕС‚Р»РёРІР°СЋС‚СЃСЏВ». РЎРµРіРѕРґРЅСЏ РѕРЅРё РѕС‚Р»РёРІР°СЋС‚СЃСЏ РІ СЃРѕС†СЃРµС‚СЏС…, Рё С‡РµСЂРµР· СЃРµРєСѓРЅРґСѓ РёС… Р·Р°Р±СѓРґСѓС‚, РїРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ Р±СѓРґСѓС‚ Р·Р°РІР°Р»РµРЅС‹ РґСЂСѓРіРёРјРё С†РёС‚Р°С‚Р°РјРё. Рђ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚ РЅР°РёР±РѕР»РµРµ РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹С… РјРёСЂРѕРІС‹С… РїРµСЂСЃРѕРЅ, РёС… С„СЂР°Р·С‹ Рё РєР°СЂС‚РёРЅРєРё РІСЃС‘ С‡Р°С‰Рµ РєРѕРЅРєСѓСЂРёСЂСѓСЋС‚ СЃ С‚РІРѕСЂС‡РµСЃС‚РІРѕРј СЃСѓРјР°СЃС€РµРґС€РёС…. РС‚Рѕ РїСЂРёРјРµС‚Р° РІСЂРµРјРµРЅРё Рё СѓР¶Рµ РЅРµС‡РµРјСѓ СѓРґРёРІР»СЏС‚СЊСЃСЏ. РљС‚Рѕ-С‚Рѕ Р·Р°РєСЂР°С€РёРІР°РµС‚ С‡РµСЂРµР· РґРµРЅСЊ С†РІРµС‚Р°РјРё СЃРІРѕРµРіРѕ С„Р»Р°РіР° РјРѕСЂСЏ Рё РєРѕРЅС‚РёРЅРµРЅС‚С‹, РєС‚Рѕ-С‚Рѕ РЅРµРІРѕР·РґРµСЂР¶Р°РЅ РЅР° СЂСѓРіР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР°. РњРёСЂ РєРёС€РёС‚ РёРґРёРѕС‚Р°РјРё. РџР»РѕС…Рѕ, РєРѕРіРґР° РїСЂРёС…РѕРґРёС‚СЃСЏ СЃРїРѕС‚С‹РєР°С‚СЊСЃСЏ РѕР± РЅРёС…, РЅРѕ РІСЃС‘ С‡Р°С‰Рµ РѕРЅРё РїРѕР»СѓС‡Р°СЋС‚ РІР»РёСЏРЅРёРµ, Р° РёРЅРѕРіРґР° СЃС‚Р°РЅРѕРІСЏС‚СЃСЏ РјРµРЅРµРґР¶РµСЂР°РјРё. Р›РёР±Рѕ СЃС…РѕРґСЏС‚ СЃ РєР°С‚СѓС€РµРє, Р·Р°РїРѕР»СѓС‡РёРІ Р·Р°РІРµС‚РЅСѓСЋ СѓРїСЂР°РІР»РµРЅС‡РµСЃРєСѓСЋ С„СѓРЅРєС†РёСЋ.
Р РІ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… СЃР»СѓС‡Р°СЏС… Р±С‹РІР°РµС‚, РєР°Рє РІ РїРµСЃРЅРµ, РєРѕРіРґР° В«РїРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј СЂР°Р·РІРµРґРєРё РјС‹ РІРѕРµРІР°Р»Рё СЃР°РјРё СЃ СЃРѕР±РѕР№В». РўР°РєРёРј Р¶Рµ РѕР±СЂР°Р·РѕРј Рё СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРё СЌР»РёС‚Р°СЂРёРё СѓСЃС‚СЂР°РёРІР°СЋС‚ СЃР°РјРё СЃРµР±Рµ, РЅР° РіР»Р°Р·Р°С… РјРµРЅСЏСЏ С€РєСѓСЂСѓ.
РќР° С‚РѕС‚ СЃР»СѓС‡Р°Р№, РєРѕРіРґР° РІ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїРѕРїС‹С‚РєР° СЃРјРµРЅС‹ РљРѕРЅСЃС‚РёС‚СѓС†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ СЃС‚СЂРѕСЏ, РІ РѕС‚РґРµР»СЊРЅС‹С… РѕР±С‰РµСЃС‚РІР°С… РµСЃС‚СЊ РєРѕРјРїРµС‚РµРЅС‚РЅС‹Рµ Р»СЋРґРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РѕР±СЏР·Р°РЅС‹ СЌС‚РѕС‚ СЃС‚СЂРѕР№ Р·Р°С‰РёС‰Р°С‚СЊ РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ Рё РѕС‚ СЃР°РјРёС… СЃРµР±СЏ, РµСЃР»Рё РїРѕРЅР°РґРѕР±РёС‚СЃСЏ, Рё РѕС‚ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РЅРµСЂР°Р·СѓРјРЅРѕРіРѕ РЅР°С‡Р°Р»СЊСЃС‚РІР°. РџРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ Р»СЋР±Р°СЏ СЂРµРІРѕР»СЋС†РёСЏ вЂ” РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РЅРµРїСЂРµРґСЃРєР°Р·СѓРµРјС‹Р№. Р›РµРіРєРѕ РµС‘ РЅР°С‡Р°С‚СЊ, Р° РіРґРµ РѕРЅР° РѕСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЃСЏ вЂ” РЅРёРєС‚Рѕ Р·Р°СЂР°РЅРµРµ РЅРµ Р·РЅР°РµС‚.
РџРѕРіРѕРІРѕСЂРёРј Рѕ СЃСѓС‚Рё СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРё СЃРµРіРѕРґРЅСЏС€РЅРµР№.
РљРѕРЅСЃРµСЂРІР°С‚РёР·Рј вЂ” РЅРµРґРѕРїСѓС‰РµРЅРёРµ СЂР°Р±РѕРІР»Р°РґРµР»СЊС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЃС‚СЂРѕСЏ, РєСЂРµРїРѕСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂР°РІР° Рё РёРЅС‹С… РґРµРІРёР°С†РёР№ РІ РѕС‚РґРµР»СЊРЅРѕ РІР·СЏС‚РѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ. Р”Р°Р¶Рµ РµСЃР»Рё СЌС‚РѕРіРѕ РЅР°СЃС‚РѕР№С‡РёРІРѕ С‚СЂРµР±СѓСЋС‚ РІС‹СЃС€РёРµ РїСЂРёРјР°С‚С‹ РІРѕ РІР»Р°СЃС‚Рё, Сѓ РїРѕРґРЅРѕР¶РёСЏ РІР»Р°СЃС‚Рё Р»РёР±Рѕ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ РЅР°СЃС‚СЂРѕРµРЅРёСЏ РЅР°СЃС‚РѕР№С‡РёРІРѕ С‚СЂРµР±СѓСЋС‚ РµР¶РѕРІС‹С… СЂСѓРєР°РІРёС† Рё Р¶РµР»РµР·РЅРѕР№ СЂСѓРєРё, РґРѕРјРёРЅРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РЅР°Рґ СЃРѕР±РѕР№. Р”Р°Р¶Рµ РµСЃР»Рё РґРѕРјРёРЅРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РїРѕРєРѕСЂРЅРѕ С‚СЂРµР±СѓРµС‚ РіСЂСѓРїРїР° РІ РїРѕР»РѕРІРёРЅСѓ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ СЃС‚СЂР°РЅС‹. РЈ РІС‹СЃС€РёС… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ С‚Р°РєРѕРµ РїРѕРјСѓС‚РЅРµРЅРёРµ Р±С‹РІР°РµС‚. Р’СЃРµ РјС‹ РІ СЂР°Р·РЅРѕР№ СЃС‚РµРїРµРЅРё, РЅРѕ РІСЃС‘ Р¶Рµ РёР·СѓС‡Р°Р»Рё РёСЃС‚РѕСЂРёСЋ.
РќР° РЅР°С€РёС… РіР»Р°Р·Р°С… РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ РёР· Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРЅРѕРіРѕ РїСЂРµРІСЂР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ РІ С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРЅРѕРµ, РІ СЌС‚РѕРј Рё РµСЃС‚СЊ СЃСѓС‚СЊ РЅС‹РЅРµС€РЅРµР№ СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРё.
РџРѕРЅСЏС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РІ РґРµРІСЏРЅРѕСЃС‚С‹Рµ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ СЃС‚РѕР»РµС‚РёСЏ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєР°СЏ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёСЏ РЅРµ Р±С‹Р»Р° Р±Р»Р°РіРѕСѓС…Р°СЋС‰РёРј С†РІРµС‚РЅРёРєРѕРј РЅРµСѓРїСЂР°РІР»СЏРµРјРѕРіРѕ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°. Р СѓРєРѕРІРѕРґРёС‚РµР»Рё СЃС‚СЂР°РЅС‹ РёРј РїС‹С‚Р°Р»РёСЃСЊ СѓРїСЂР°РІР»СЏС‚СЊ СЃ РїРµСЂРІРѕРіРѕ РґРЅСЏ, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РїРѕСЃСЂРµРґСЃС‚РІРѕРј СЃС‚СЂРµР»СЊР±С‹ РёР· С‚Р°РЅРєРѕРІ Рё РєСЂСѓРїРЅРѕРєР°Р»РёР±РµСЂРЅС‹С… РїСѓР»РµРјС‘С‚РѕРІ РїРѕ РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚Сѓ РІ С†РµРЅС‚СЂРµ РњРѕСЃРєРІС‹. РџР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚СЃРєСѓСЋ РґРµРјРѕРєСЂР°С‚РёСЋ РїСЂРё РѕРґРѕР±СЂРµРЅРёРё Р·Р°РїР°РґРЅС‹С… РґРµСЂР¶Р°РІ Р·Р°РјРµРЅРёР» РїСЂРѕСЃРІРµС‰С‘РЅРЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРёР·Рј РїРѕРґ РѕРїРµРєРѕР№ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёС… РєРѕРЅСЃСѓР»СЊС‚Р°РЅС‚РѕРІ. Р РѕСЃСЃРёСЏ СЃС‚Р°Р»Р° РјРёСЂРѕРІРѕР№ Р±РёР·РЅРµСЃвЂ‘РїР»РѕС‰Р°РґРєРѕР№, СЃРѕ СЃРІРѕРёРј РјРµСЃС‚РѕРј РІ РѕР±С‰РµР№ РјРѕР·Р°РёРєРµ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРѕРІ Рё РґРµРЅРµРі, Р·Р°РЅСЏРІ СЃРІРѕСЋ РЅРёС€Сѓ РІ РїРёСЂР°РјРёРґРµ РѕР±С‰РµСЃС‚РІ. РќРµ СЃР°РјСѓСЋ РїРѕС‡С‘С‚РЅСѓСЋ СЃ С‚РѕС‡РєРё Р·СЂРµРЅРёСЏ РѕР±С‹РІР°С‚РµР»СЏ, РЅРѕ СЌР»РёС‚Р° С‡СѓРІСЃС‚РІРѕРІР°Р»Р° СЃРµР±СЏ РїСЂРµРІРѕСЃС…РѕРґРЅРѕ Рё СЂСѓРєРѕРїРѕРґР°РІР°РµРјРѕ.
Р•СЃР»Рё СЌР»РёС‚Р° РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅР° РїРѕР·РІРѕР»РёС‚СЊ СЃРµР±Рµ Р±Р»Р°РіРѕСЂРѕРґРЅРѕРµ СЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёРµ СЌС‚РёРєРµС‚Сѓ Рё РїСЂРёРІРёР»РµРіРёРё С‚РёРїР° РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚СЃРєРѕР№ РґРµРјРѕРєСЂР°С‚РёРё РєР°Рє РІ РЎРЁРђ Рё СЃС‚СЂР°РЅР°С… Р—Р°РїР°РґРЅРѕР№ Р•РІСЂРѕРїС‹, С‚Рѕ С…РѕС‚СЏ Р±С‹ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРёР·Рј. Р”РµРјРѕРєСЂР°С‚РёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРѕС†РµРґСѓСЂС‹ Рё СЃРѕРїСЂРѕС‚РёРІР»РµРЅРёРµ РёРЅСЃС‚РёРЅРєС‚Р°Рј РІС‹СЃС€РёС… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ, Р·Р°РєСЂРµРїР»С‘РЅРЅРѕРµ РІ РїСЂР°РІРѕРІРѕРј РїРѕСЂСЏРґРєРµ, вЂ” РІ СЌС‚РѕРј СЃСѓС‚СЊ РѕС‚Р»РёС‡РёСЏ РѕРґРЅРёС… РѕР±С‰РµСЃС‚РІ РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС….
РћРґРЅРё РѕР±С‰РµСЃС‚РІР° СЃС‚СЂРµРјСЏС‚СЃСЏ Рє РёРµСЂР°СЂС…РёРё Р¶РёРІРѕС‚РЅРѕРіРѕ РјРёСЂР°, СЃР»РµРґСѓСЋС‚ РЅРµРєРѕРµРјСѓ Р·РѕРІСѓ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ, В«РїР°РјСЏС‚Рё РїСЂРµРґРєРѕРІВ», вЂ” РґСЂСѓРіРёРµ СЃРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚ РїРѕРґРѕР±РЅС‹Рµ РёРЅСЃС‚РёРЅРєС‚С‹. РџСЂРёРјРµСЂРЅРѕ С‚Р°РєРёРј Р¶Рµ РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РєР°Рє Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ СЃРґРµСЂР¶РёРІР°РµС‚ РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ-РјСѓР¶С‡РёРЅ, РёС… РїРѕР·С‹РІС‹ СѓР±РёРІР°С‚СЊ СЃРѕРїРµСЂРЅРёРєРѕРІ. РС‚Рё РїРѕР·С‹РІС‹ Р·Р°Р»РѕР¶РµРЅС‹ СЃ РјР»Р°РґРµРЅС‡РµСЃС‚РІР°. РњР°Р»СЊС‡РёРє, РЅРµ СѓСЃРїРµРІ СЂРѕРґРёС‚СЊСЃСЏ, РІСЃС‚Р°С‘С‚ РЅР° РЅРѕР¶РєРё Рё С‚РѕС‡РёС‚ РЅРѕР¶РёРєРѕРј РёРіСЂСѓС€РєСѓ вЂ” РґРµСЂРµРІСЏРЅРЅС‹Р№ РЅРѕР¶РёРє РёР»Рё СЂСѓР¶СЊС‘. Р”Р°Р¶Рµ РµСЃР»Рё СЃРёР»СЊРЅРѕ СЌС‚РѕРјСѓ РЅРµ СѓС‡Р°С‚ РІР·СЂРѕСЃР»С‹Рµ. РњР°Р»СЊС‡РёРєРё СѓС‡Р°С‚СЃСЏ СѓР±РёРІР°С‚СЊ Рё РґРѕРјРёРЅРёСЂРѕРІР°С‚СЊ.
РџСЂРѕСЃРІРµС‰С‘РЅРЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРёР·Рј РёР»Рё С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРёР·Рј? РџРµСЂРµС…РѕРґ РѕРґРЅРѕРіРѕ РІ РґСЂСѓРіРѕРµ. Р’ СЌС‚РѕРј СЃСѓС‚СЊ РґРёРЅР°РјРёРєРё, РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕРІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёС… Р»РµС‚.
Р РµРІРѕР»СЋС†РёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ вЂ” СЌС‚Рѕ РїРµСЂРµС…РѕРґ РѕС‚ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРёР·РјР° Рє С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРёР·РјСѓ. Р’ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ С‚СЂРёРіРіРµСЂР° РєС‚Рѕ-С‚Рѕ, РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕ, СѓРєР°Р¶РµС‚ РЅР° РІРѕРµРЅРЅС‹Рµ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚С‹. РќРѕ РѕРЅРё СЃР»СѓС‡Р°Р»РёСЃСЊ РІСЂРµРјСЏ РѕС‚ РІСЂРµРјРµРЅРё Сѓ РІСЃРµС…, РЅРѕ РІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёРµ 80 Р»РµС‚ РѕРЅРё РЅРµ СЃР»СѓР¶РёР»Рё РїРѕРІРѕРґРѕРј Рє РёСЃС‚РµСЂРёРё Рё Р»РёРєРІРёРґР°С†РёРё РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРёС… РїСЂР°РІ Рё СЃРІРѕР±РѕРґ.
РњС‹ РёРјРµРµРј РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїРѕ РіРѕСЂСЏС‡РёРј СЃР»РµРґР°Рј РёР·СѓС‡РёС‚СЊ РїРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅРёРµ С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРёР·РјР° РІ РѕС‚РґРµР»СЊРЅРѕ РІР·СЏС‚РѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ. Р“РґРµ РІСЃС‘ РЅР°С‡РёРЅР°Р»РѕСЃСЊ СЃРѕ СЃРјРµС€РЅС‹С… Р°Р»Р»РµРіРѕСЂРёР№ Р”СѓРіРёРЅР° С‚РёРїР° В«РЅР°С€ СЃР°РїРѕРі СЃРІСЏС‚В», Р° Р·Р°РєР°РЅС‡РёРІР°РµС‚СЃСЏ С€РІР°Р±СЂР°РјРё Рё С‡РµСЂРµРЅРєР°РјРё РѕС‚ Р»РѕРїР°С‚ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ РёРЅСЃС‚СЂСѓРјРµРЅС‚Р° РїС‹С‚РѕРє.
Р РЅРё Сѓ РєРѕРіРѕ РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅРѕ Р±С‹С‚СЊ РёР»Р»СЋР·РёР№ вЂ” РµСЃР»Рё РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕ РІ СЌС‚РѕРј Р°РєС‚Рµ СЂРµРїСЂРµСЃСЃРёР№ РЅРµ СЃРєР°Р¶РµС‚, РїРѕРєР° РµС‰С‘ РЅРµ РїРѕР·РґРЅРѕ, СЃРёРіРЅР°Р»СЊРЅРѕРµ СЃР»РѕРІРѕ, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ В«СЃС‚РѕРїВ», вЂ” СЌР»РёС‚Р°СЂРёРё СЌС‚Рѕ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕ РЅРµР»РѕРІРєРѕ, РЅРѕ СЌС„С„РµРєС‚РЅРѕ Р·Р°РґСѓС€Р°С‚. Р”Р»СЏ С‚РµС…, РєС‚Рѕ РІС‹С‚РµСЂРїРёС‚, Р° С‚РµСЂРїРµРЅРёРµ, РєР°Рє РјС‹ Р·РЅР°РµРј, Сѓ СЃРµРІРµСЂРЅС‹С… РЅР°СЂРѕРґРѕРІ РІС…РѕРґРёС‚ РІ С‡РёСЃР»Рѕ РєР»СЋС‡РµРІС‹С… С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРє, вЂ” РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ Р·Р°РєРѕРЅС‡РёС‚СЃСЏ РІ РёС‚РѕРіРµ СЂР°Р±РѕС‚РѕР№ Р·Р° С‡Р°С€РєСѓ СЂРёСЃР° Рё РІСЃРµРјРё С‚РµРјРё РєР°РґСЂР°РјРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ С‚СЂРёРґС†Р°С‚СЊ Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ РѕР±С‹С‡РЅРѕ РјС‹ РЅР°Р±Р»СЋРґР°Р»Рё РїРѕ РїРµСЂРІС‹Рј РєРЅРѕРїРєР°Рј РёР· РЎРµРІРµСЂРЅРѕР№ РљРѕСЂРµРё.
РЇ РєСѓРїРёР» Р¶СѓСЂРЅР°Р» В«РљРѕСЂРµСЏВ» вЂ” С‚Р°Рј С‚РѕР¶Рµ С…РѕСЂРѕС€Рѕ.
РўР°Рј С‚РѕРІР°СЂРёС‰ РљРёРј РСЂ РЎРµРЅ, С‚Р°Рј С‚Рѕ Р¶Рµ, С‡С‚Рѕ Сѓ РЅР°СЃ.
Р”РѕРїРѕРґР»РёРЅРЅРѕ РЅРµ СЏСЃРЅРѕ, РєС‚Рѕ РЅР°С€РµРїС‚Р°Р» Р›РµС‚РѕРІСѓ СЃС‚СЂРѕС‡РєРё РµРіРѕ РїРµСЃРЅРё. РќР°РІРµСЂРЅСЏРєР° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ РјРЅРѕРіРёРј С…РѕС‚РµР»РѕСЃСЊ Р±С‹, С‡С‚РѕР±С‹ СЌС‚РѕР№ РїРµСЃРЅРё РѕРЅ РЅРµ РїРёСЃР°Р».
Р§С‘СЂРЅС‹Рµ С„Р°СЂС‹ Сѓ СЃРѕСЃРµРґРЅРёС… РІРѕСЂРѕС‚,
Р›СЋРєРё, РЅР°СЂСѓС‡РЅРёРєРё, РїРѕСЂРІР°РЅРЅС‹Р№ СЂРѕС‚.
РЎРєРѕР»СЊРєРѕ СЂР°Р·, РїРѕРєР°С‚РёРІС€РёСЃСЊ, РјРѕСЏ РіРѕР»РѕРІР°
РЎ РїРµСЂРµРїРѕР»РЅРµРЅРЅРѕР№ РїР»Р°С…Рё Р»РµС‚РµР»Р° СЃСЋРґР°
РњРѕР¶РЅРѕ Р»Рё РѕС‚РјРµРЅРёС‚СЊ РІСЂРµРјСЏ? РўР°Рє, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ, С‡С‚РѕР±С‹ Рё РЁРµРІС‡СѓРє СЃРІРѕРµР№ РїРµСЃРЅРё РЅРµ РїРёСЃР°Р» С‚РѕР¶Рµ.
Р‘РµСЃСЃРјС‹СЃР»РµРЅРЅР°СЏ Р¶РµСЃС‚РѕРєРѕСЃС‚СЊ РїРѕ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЋ Рє СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рј РіСЂР°Р¶РґР°РЅР°Рј РІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРµРµ РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёРµ СЃС‚Р°Р»Р° РІРёР·РёС‚РєРѕР№ Р Р¤.
Р’РѕС‚ РЅРµРґР°РІРЅСЏСЏ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊРЅР°СЏ РёСЃС‚РѕСЂРёСЏ РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· В«Р»РёРјРѕРЅРѕРІС†РµРІВ», СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєР° Р±РѕРµРІС‹С… РґРµР№СЃС‚РІРёР№, РєРѕС‚РѕСЂРѕРјСѓ РѕС‚РєР°Р·Р°Р»Рё РІ С‚СЂСѓРґРѕСѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРµ ITвЂ‘РєРѕРјРїР°РЅРёРё РїРѕ РёС‚РѕРіР°Рј Р°СѓРґРёС‚Р° СЂРµР·СЋРјРµ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»СЏ РєРѕСЂРїРѕСЂР°С‚РёРІРЅРѕР№ СЃР»СѓР¶Р±С‹ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё, СЃ РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёРµРј В«СѓС‡Р°СЃС‚РёСЏ РІ РјРёС‚РёРЅРіР°С…В». РўРѕ РµСЃС‚СЊ, РїРѕСЂР°Р¶РµРЅРёРµ РІ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРёС… РїСЂР°РІР°С… РЅРµ РёСЃРїСЂР°РІР»СЏРµС‚ РґР°Р¶Рµ СѓС‡Р°СЃС‚РёРµ РІ РЎР’Рћ. РЈ РјРµРЅСЏ РЅРµС‚ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёРµРІ, РЅРµ Р·РЅР°СЋ, Р° С‡С‚Рѕ РїРѕРјРѕРіР°РµС‚ РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РїСЂР°РІР°? РЎРјРµСЂС‚СЊ РїРѕРјРѕРіР°РµС‚? РР»Рё С‚РѕР¶Рµ РЅРµ РѕС‡РµРЅСЊ?
Р РµРІРѕР»СЋС†РёСЏ РЅР°С‡Р°Р»Р°СЃСЊ С‚РёС…РѕР№ СЃР°РїРѕР№ РІРµСЃСЊРјР° РґР°РІРЅРѕ. РњРЅРµ РјРЅРѕРіРѕРµ Р±С‹Р»Рѕ РїРѕРЅСЏС‚РЅРѕ РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ РЅСѓР»РµРІС‹С…. РСЃС‚РѕСЂРёСЏ В«Р»РёРјРѕРЅРѕРІС†РµРІВ», РІ РѕР±С‰РµРј Рё С†РµР»РѕРј, РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РІРµСЃСЊРјР° РјСЏРіРєРѕР№. Р“РґРµ-С‚Рѕ РЅРµ РІРѕР·СЊРјСѓС‚ РЅР° СЂР°Р±РѕС‚Сѓ, РіРґРµ-С‚Рѕ СЃРЅРёРјСѓС‚ СЃ РїРѕРµР·РґР°, РіРґРµ-С‚Рѕ СѓРІРѕР»СЏС‚ СЃ РіРѕСЃСЃР»СѓР¶Р±С‹, РЅРѕ РІ РјСЏРіРєРёР№, РєРѕРЅС„РµС‚РЅС‹Р№ РїРµСЂРёРѕРґ РїРµСЂРµС…РѕРґР° Рє С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРёР·РјСѓ вЂ” РІСЃС‘ СЌС‚Рѕ РЅРµ РѕС‡РµРЅСЊ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ. РќРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ СѓР±РёР№СЃС‚РІ, РЅРµРјРЅРѕРіРѕ РїС‹С‚РѕРє, РїРѕР±РѕРµРІ, С‚СЋСЂРµРјРЅС‹С… РёР·РґРµРІР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІ, РєС‚Рѕ-С‚Рѕ, РїРѕРјРЅРёС‚СЃСЏ, РґР°Р¶Рµ РІРїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёРё РІС‹РёРіСЂС‹РІР°Р» РІ Р•РЎРџР§ Рё, РІСЂРѕРґРµ РєР°Рє, РґР°Р¶Рµ Р Р¤ РІС‹РїР»Р°С‡РёРІР°Р»Р° РїРѕР»РѕР¶РµРЅРЅС‹Рµ РєРѕРјРїРµРЅСЃР°С†РёРё. РЎРµРіРѕРґРЅСЏ СЌС‚Рё РІСЃРµ СЃС†РµРЅРєРё РІС‹Р·С‹РІР°СЋС‚ РѕР¶РёРІР»С‘РЅРЅС‹Рµ СѓС…РјС‹Р»РєРё: В«РѕРіРѕ, РЅРµСѓР¶РµР»Рё С‚Р°РєР°СЏ Р±С‹Р»Р° Р»Р°С„Р°В».
РџРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ РЅС‹РЅРµС€РЅРёС… РІСЂРµРјС‘РЅ, РєРѕРіРґР° СЂРµРїСЂРµСЃСЃРёРІРЅС‹Р№ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№ СЌР»РёС‚С‹ Рё РѕР±С‰РµСЃС‚РІР° РІРѕС€С‘Р» РІ РїРµСЂРµР»РѕРјРЅСѓСЋ СЃС‚Р°РґРёСЋ, РІСЃРїРѕРјРёРЅР°РµС‚СЃСЏ СЃС‚РёС€РѕРє СЃРѕРІРµС‚СЃРєРёС… РІСЂРµРјС‘РЅ.
В«Р—Р°РґСѓС€Сѓ вЂ” Р·Р°РјСѓС‡Р°СЋ, РєР°Рє РџРѕР» РџРѕС‚ РљР°РјРїСѓС‡РёСЋ.В»
Р’СЃС‘ РЅР°С‡Р°Р»РѕСЃСЊ СЃ РЅРµСѓРјРµР»С‹С… РїРѕРїС‹С‚РѕРє РёРіСЂС‹ РІ РѕРєРѕР»РѕРїРѕР»РёС‚РёРєСѓ Рё СЃРµРєС‚С‹, РіРґРµ-С‚Рѕ РІ Р°РїРїР°СЂР°С‚РЅС‹С… Рё СЃРёР»РѕРІС‹С… РєСЂСѓРіР°С…. РќРёС‡РµРј РёРЅС‹Рј СЏ РЅРµ РјРѕРіСѓ РѕР±СЉСЏСЃРЅРёС‚СЊ РїРѕСЏРІР»РµРЅРёРµ РІРЅР°С‡Р°Р»Рµ РЅР°С†Р±РѕР»РѕРІ, РґСЂСѓРіРёС… РіСЂСѓРїРї, РІ РєРѕРЅС†Рµ РєРѕРЅС†РѕРІ РѕРґРЅР° РёР· РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РїСЂРёРЅСЏР»Р° РјР°СЃС€С‚Р°Р±С‹ РїРѕР»СѓС‚РѕСЂР°РјРёР»Р»РёРѕРЅРЅРѕР№ СЌРїРёРґРµРјРёРё. РќРёС‡РµРіРѕ РёР· РЅРёРѕС‚РєСѓРґР° РЅРµ РїРѕСЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ, РІСЃС‘ РЅР°С‡РёРЅР°РµС‚СЃСЏ СЃ РїРµСЂРІРѕРЅР°С‡Р°Р»СЊРЅРѕР№ Р»РµРіР°Р»РёР·Р°С†РёРё, РїРѕРјРµС‰РµРЅРёР№, СЃСЂРµРґСЃС‚РІ РЅР° РїРѕР»РёРіСЂР°С„РёСЋ Рё РїСЂРѕС‡СѓСЋ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ СЂРµРєР»Р°РјРЅСѓСЋ РїСЂРѕРґСѓРєС†РёСЋ.
РџРѕРґ Р°РЅС‚РёСЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚СЃРєРѕРµ Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РЅР°СЃРѕР·РґР°РІР°Р»Рё РєСѓС‡РєРё РѕС‚РјРѕСЂРѕР¶РµРЅРЅС‹С… РіСЂСѓРїРїРёСЂРѕРІРѕРє, РїРѕС‚РѕРј Р°РєРєСѓСЂР°С‚ РїРѕРґ С„РёРЅР°Р»СЊРЅРѕРµ РїСЂРёРЅСЏС‚РёРµ РїСЂР°РІРѕРІС‹С… РЅРѕСЂРј РѕСЂРіР°РЅРёР·РѕРІР°Р»Рё Р»РµС‚СЏС‰РёРµ РїРёРІРЅС‹Рµ Р±СѓС‚С‹Р»РєРё Рё РїРѕРіСЂРѕРј РїРѕСЃР»Рµ РїСЂРѕСЃРјРѕС‚СЂР° С„СѓС‚Р±РѕР»СЊРЅРѕРіРѕ РјР°С‚С‡Р° РЅР° РњР°РЅРµР¶РЅРѕР№ РїР»РѕС‰Р°РґРё, СЃ РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјС‹Рј СЃРѕРїСЂРѕРІРѕР¶РґРµРЅРёРµРј РїРѕ РїРµСЂРІС‹Рј РєРЅРѕРїРєР°Рј. РќСѓ, РІ СЂР°РјРєР°С… СѓРєСЂРµРїР»РµРЅРёСЏ С‚РІС‘СЂРґРѕР№ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРЅРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё СЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРёРµ РЅР°Р±Р»СЋРґР°С‚РµР»Рё, РєР°Рє Рё Р·Р°РїР°РґРЅС‹Рµ РґРёРїР»РѕРјР°С‚С‹, РґСЂСѓР¶РЅРѕ РїРѕСЃРјРѕС‚СЂРµР»Рё Рё РІ С†РµР»РѕРј РїРѕР¶Р°Р»Рё РїР»РµС‡Р°РјРё вЂ” РІСЂРѕРґРµ РєР°Рє В«РћРљ, РєР°Рє С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёСЏ СЃРѕР№РґС‘С‚, РІР°С€Рё РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРёРµ РґРµР»Р°В».
РўСЂРµР±РѕРІР°РЅРёРµ Рє СЃРµР±Рµ Р°Р±СЃРѕР»СЋС‚РЅРѕРіРѕ РІРЅРёРјР°РЅРёСЏ Рё С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ РёРјРёРґР¶Р° СЃРїР°СЃРёС‚РµР»РµР№ РѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІР° РїРѕСЃСЂРµРґСЃС‚РІРѕРј СЃРѕР·РґР°РЅРёСЏ СЃС‚СЂР°С€РЅС‹С… СЃРµРєС‚ вЂ” РЅРµ РЅРѕРІРёРЅРєР°. РС‚Рё РјРµС‚РѕРґРёРєРё РєР°РєРёРµ-РЅРёР±СѓРґСЊ РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹Рµ РїРѕР»РёС‚С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРё РїСЂРёРІРµР·Р»Рё РµС‰С‘ РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ РґРµРІСЏРЅРѕСЃС‚С‹С…. РљРѕРіРґР° РѕС‚СЂСЏРґС‹ СЃРѕ СЃРІР°СЃС‚РёРєРѕР№ РІ СЂР°Р№РѕРЅРµ Р”РѕРјР° РЎРѕРІРµС‚РѕРІ РєР°Рє РєР°СЂС‚РёРЅРєР° РЅР° РєР°РјРµСЂСѓ РґР»СЏ РјРёСЂРѕРІС‹С… РјРµРґРёР° СЃРѕРїСЂРѕРІРѕРґРёР»Рё С‚Р°РЅРєРѕРІСѓСЋ СЃС‚СЂРµР»СЊР±Сѓ.
В«РџРѕ СЌС‚РёРј вЂ” РјРѕР¶РЅРѕ.В»
РќСѓ, РєС‚Рѕ Р¶РёР» РІ С‚РѕС‚ РїРµСЂРёРѕРґ, вЂ” РїРѕРјРЅРёС‚ РґРµС‚Р°Р»Рё. РџРѕС‚РѕРј Р»РµРІРѕСЂР°РґРёРєР°Р»СЊРЅС‹Рµ СЃРµРєС‚С‹ РєРѕРЅС†Р° РґРµРІСЏРЅРѕСЃС‚С‹С… вЂ” РЅР°С‡Р°Р»Р° РЅСѓР»РµРІС‹С…. РџРѕР·РґРЅРµРµ вЂ” РЅРѕРІР°СЏ РїРѕР»РёС‚С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЏ Р·Р°Р±Р°РІР°.
Р’ 2008 РІ РњРѕСЃРєРІРµ СЏ РїРѕ РїСЂРёРіР»Р°С€РµРЅРёСЋ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С‚РѕСЂРѕРІ РїСЂРёРЅРёРјР°Р» СѓС‡Р°СЃС‚РёРµ РІ РєРѕРЅС„РµСЂРµРЅС†РёРё В«РќРѕРІС‹Р№ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёР№ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјВ» РІ РіРѕСЃС‚РёРЅРёС†Рµ РљРѕСЃРјРѕСЃ.
Р’С‹СЏСЃРЅРёР»РѕСЃСЊ, С‡С‚Рѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С‚РѕСЂР°РјРё РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‰РµРµ РІС‹СЃС‚СЂРѕРµРЅРѕ РєР°Рє Р±РµРЅРµС„РёСЃ РїРѕРґР°СЋС‰РµРіРѕ Р±РѕР»СЊС€РёРµ РЅР°РґРµР¶РґС‹ РЅР°С‡РёРЅР°СЋС‰РµРіРѕ РїРѕР»РёС‚РёРєР°. РС‚Рѕ Р±СЂРѕСЃР°Р»РѕСЃСЊ РІ РіР»Р°Р·Р°, Рё РµРіРѕ РІС‹СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµ РЅР° С„РѕРЅРµ СѓСЃС‚Р°РІС€РёС… СѓР»РёС‡РЅС‹С… СЃРѕСЂР°С‚РЅРёРєРѕРІ РІС‹РіР»СЏРґРµР»Рѕ РєР°Рє РїСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёСЏ РєРµРјвЂ‘С‚Рѕ РЅРµРІРёРґРёРјС‹Рј РІС‹Р±СЂР°РЅРЅРѕРіРѕ РјРѕР»РѕРґРѕРіРѕ С‡РµР»РѕРІРµРєР° СЃ С‡РёСЃС‚РѕР№ Р±РёРѕРіСЂР°С„РёРµР№ РЅР° РЅРµРєСѓСЋ СЂР°РЅРµРµ РІС‹РІРµСЂРµРЅРЅСѓСЋ СЂРѕР»СЊ. РЎ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РѕРЅ, РІРїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёРё, РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕ, РЅРµ СЃРїСЂР°РІРёР»СЃСЏ. Р РЅР°РґРµР¶Рґ С‡СЊРёС…вЂ‘С‚Рѕ РЅРµ РѕРїСЂР°РІРґР°Р».
РўРѕРіРґР° Р¶Рµ, Р»РµС‚РѕРј 2008, СЏ РїРѕСЃР»СѓС€Р°Р» РїР»Р°РјРµРЅРЅС‹Рµ СЂРµС‡Рё СЃ РЅРµ РїРѕРєРёРґР°РІС€РёРјРё РѕС‰СѓС‰РµРЅРёСЏРјРё СЃС‚Р°СЂРёРєР°, Сѓ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СѓР¶Рµ РІСЃСЏ Р¶РёР·РЅСЊ РѕСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ РїРѕР·Р°РґРё, Р° С‚СѓС‚ РєР°РєРёРµ-С‚Рѕ РЅР°РёРІРЅС‹Рµ СЂРµР±СЏС‚Р° С‡С‚Рѕ-С‚Рѕ С‚Р°Рј РјСѓС‚СЏС‚ СЃ РїС‹Р»РєРёРјРё СЂРµС‡Р°РјРё. РџРѕРєР° РїРёС‚Р°СЋС‰РёР№СЃСЏ СЋРЅРѕС€Р°РјРё РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ СЏС‰РµСЂ, РїР°СЂСѓ СЂР°Р· С‡Р°РІРєРЅСѓРІ, СЃРґРµР»Р°Р» РІРёРґ, С‡С‚Рѕ СЃРїРёС‚, РїСЂРёРєСЂС‹РІ РіР»Р°Р·Р°.
Р§Р°СЃС‚СЊ СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ Рё РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С‚РѕСЂРѕРІ С‚РѕР№ РєРѕРЅС„РµСЂРµРЅС†РёРё РґР°РІРЅРѕ СѓР¶Рµ РїРѕРєРёРЅСѓР»Рё Р Р¤, РєС‚Рѕ-С‚Рѕ РІС‹С€РµР» РёР· С‚СЋСЂСЊРјС‹ Рё РЅР°С…РѕРґРёС‚СЃСЏ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… Р±Р°Р·Р°С… СЃ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РёРјРё РјРёРЅРёРјР°Р»СЊРЅС‹РјРё РїСЂР°РІР°РјРё, РєРѕРіРѕ-С‚Рѕ, РєР°Рє РјС‹ РІСЃРµ Р·РЅР°РµРј, СѓР¶Рµ РЅРµС‚ СЃСЂРµРґРё Р¶РёРІС‹С…. Рђ С‚РѕРіРґР° РІСЃС‘ Р±С‹Р»Рѕ СЃРјРµС€РЅРѕ Рё РЅРµР»РµРїРѕ. РР· РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ СЃР»СѓС‡РёР»СЃСЏ Р±Р°Р»Р°РіР°РЅ СЃС‚Р°СЂР°РЅРёСЏРјРё РїСЂРѕРєСЂРµРјР»С‘РІСЃРєРёС… Р°РєС‚РёРІРёСЃС‚РѕРІ Рё СЃР°РјРёС… СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРѕРІ, СЃР»СѓС‡РёР»Р°СЃСЊ РїРѕС‚Р°СЃРѕРІРєР°. РЇ СЃРјРѕС‚СЂРµР» РЅР° РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‰РµРµ РєР°Рє РЅР° РЅР°РёРІРЅС‹Р№ РґРµС‚СЃРєРёР№ СЃР°Рґ Рё РїСЂРѕРІРѕРєР°С†РёСЋ вЂ” С‚СЂРµРЅРґС‹ РјРЅРµ Р±С‹Р»Рё РїРѕРЅСЏС‚РЅС‹ СѓР¶Рµ РІ 2000, РёР»Р»СЋР·РёР№ РЅРµС‚. РљРѕРјСѓ-С‚Рѕ Р·Р°С‡РµРј-С‚Рѕ РїРѕРЅР°РґРѕР±РёР»РѕСЃСЊ РѕРїСЂРµРґРµР»С‘РЅРЅС‹Рј С„РёРіСѓСЂР°Рј РїСЂРёРґР°С‚СЊ Р»РѕСЃРє С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РјР°СЃС€С‚Р°Р±Р°. Р§С‚РѕР±С‹ СЃРїСѓСЃС‚СЏ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р»РµС‚ РїРѕР»СѓС‚РѕСЂР°РјРёР»Р»РёРѕРЅРЅР°СЏ Р°СѓРґРёС‚РѕСЂРёСЏ РІРїРѕР»РЅРµ СЃРµР±Рµ РІРјРµРЅСЏРµРјС‹С… Р»СЋРґРµР№ РЅР°С‡Р°Р»Р° Р±РµСЃРїРѕСЂСЏРґРѕС‡РЅРѕ Р±РµРіР°С‚СЊ РїРѕ СѓР»РёС†Р°Рј, РІС‹РєСЂРёРєРёРІР°СЏ Р»РѕР·СѓРЅРіРё, Рё РєС‚Рѕ-С‚Рѕ РїСЂРёРѕР±СЂС‘Р» РєР»РµР№РјРѕ СЌРєСЃС‚СЂРµРјРёСЃС‚Р°, РєС‚Рѕ-С‚Рѕ С‚СЋСЂРµРјРЅС‹Р№ СЃСЂРѕРє, Р° РєС‚Рѕ-С‚Рѕ Р±С‹Р» РѕР±СЂРµС‡С‘РЅ РЅР° РёР·РіРЅР°РЅРёРµ.
РС‚Рё СЂР°Р·РґРµР»РµРЅРёСЏ, РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ СЃРµРіСЂРµРіРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІР° РїСЂРёРІРµР»Рё Рє С‚РѕРјСѓ, С‡С‚Рѕ С‡Р°СЃС‚СЊ РјРѕР»РѕРґС‹С… Р»СЋРґРµР№ СЃР±РµР¶Р°Р»Р° Рё РІСЂСЏРґ Р»Рё, РєРѕРіРґР°вЂ‘РЅРёР±СѓРґСЊ РІРµСЂРЅС‘С‚СЃСЏ РІ Р Р¤. Р’СЃР»РµРґ РёРј РіРѕСЃСЃР»СѓР¶Р°С‰РёРµ РїРµСЂРёРѕРґРёС‡РµСЃРєРё РѕС‚РїСѓСЃРєР°СЋС‚ РіРЅРµРІРЅС‹Рµ СЃРїРёС‡Рё РїСЂРѕ В«РїСЂРµРґР°С‚РµР»РµР№В». РќРµРѕР±РѕР»СЊС€РµРІРёРєРё РїРѕР·Р°Р±С‹Р»Рё РµС‰С‘ РѕРґРёРЅ С‚РµСЂРјРёРЅ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ С‡Р°СЃС‚Рѕ Р·РІСѓС‡Р°Р» РІ С‚СЂРёРґС†Р°С‚С‹Рµ РіРѕРґС‹ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ СЃС‚РѕР»РµС‚РёСЏ, РІ СЌРїРѕС…Сѓ СЃС‚Р°Р»РёРЅСЃРєРёС… С‡РёСЃС‚РѕРє вЂ” В«РѕС‚С‰РµРїРµРЅС†С‹В».
РЇ Р»РёС€СЊ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ РЅР°Р±Р»СЋРґР°СЋ РІСЃРµ СЌС‚Рё РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹, РЅРµ Р±СѓРґСѓС‡Рё РІ РЅРёС… РІРѕРІР»РµС‡С‘РЅРЅС‹Рј. РњРЅРµ РјРѕС‘ СѓС‡Р°СЃС‚РёРµ РІ РјРѕР»РѕРґС‘Р¶РЅРѕР№ РїРѕР»РёС‚РёРєРµ РѕР±РѕС€Р»РѕСЃСЊ РІ 2012 РІС‹СЂРµР·Р°РЅРЅС‹РјРё СЃС‚СЂР°РЅРёС†Р°РјРё РІ Р·Р°РіСЂР°РЅРїР°СЃРїРѕСЂС‚Рµ, РЅРѕ РІСЂРµРјРµРЅР° Р±С‹Р»Рё РµС‰С‘ РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ РЅРµР¶РЅС‹Рµ, СѓРµС…Р°С‚СЊ РјРЅРµ РІ РёС‚РѕРіРµ РЅРёРєС‚Рѕ РЅРµ Р·Р°РїСЂРµС‚РёР», Р° РЅР°РјС‘РєРё СЏ РїРѕРЅРёРјР°СЋ.
Р’СЃС‘ РЅР°С‡РёРЅР°Р»РѕСЃСЊ СЃ РЅРµРІРёРЅРЅС‹С… РґР°Р¶Рµ РїРѕ Р·Р°РїР°РґРЅС‹Рј РјРµСЂРєР°Рј, Рё РІ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРµ СЃР»СѓС‡Р°РµРІ РЅРµРЅР°РєР°Р·СѓРµРјС‹С… С€Р°Р»РѕСЃС‚РµР№, РІСЂРѕРґРµ СѓР±РёР№СЃС‚РІ СЃР»РёС€РєРѕРј Р»СЋР±РѕРїС‹С‚РЅС‹С… Рё СЌРјРѕС†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… Р¶СѓСЂРЅР°Р»РёСЃС‚РѕРІ. Р’ В«Р·Р°РїР°РґРЅС‹С…В» РѕР±С‰РµСЃС‚РІР°С… С‚Р°РєРѕРµ С‚РѕР¶Рµ СЃР»СѓС‡Р°РµС‚СЃСЏ, РЅРѕ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёСЏ РѕР±С‹С‡РЅРѕ РЅРµ СЃР»РµРґСѓРµС‚. РќР° РїРѕРІРѕРґСѓ Сѓ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РЅР°СЃС‚СЂРѕРµРЅРёР№ РІ СЃРјС‹СЃР»Рµ РёРґРµРё РїРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅРёСЏ Р±Р°С€РЅРё РёРґРѕР»РѕРїРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРѕРІ СЌР»РёС‚С‹ РЅРµ РёРґСѓС‚. РўР°Рј РїРѕРґРѕР±РЅС‹Рµ С‚РµРЅРґРµРЅС†РёРё Р±Р»РѕРєРёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР»СЊРЅРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ. Р РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕ РІРѕСЃРїРёС‚С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РІ СѓРјРµСЂРµРЅРЅС‹С… С‚РѕРЅР°С…. Р’ СЌС‚РѕРј, Р±С‹С‚СЊ РјРѕР¶РµС‚, Рё РµСЃС‚СЊ РєР»СЋС‡РµРІР°СЏ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏСЋС‰Р°СЏ В«РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРёС… Рё Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёС… С†РµРЅРЅРѕСЃС‚РµР№В». Р’ С‚РѕСЂРјРѕР¶РµРЅРёРё РёРЅСЃС‚РёРЅРєС‚РѕРІ РІС‹СЃС€РёС… РїСЂРёРјР°С‚РѕРІ. Р’ СѓРјРµСЂРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Рё СЃРїРѕРєРѕР№РЅРѕРј СЃРѕР·РµСЂС†Р°РЅРёРё. Р’ СѓРјРµРЅРёРё РґРµР»РёС‚СЊСЃСЏ СЃ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРѕРј Р±Р»Р°РіР°РјРё Рё РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРёРјРё РїСЂР°РІР°РјРё Р±РµР· СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРѕРЅРЅС‹С… РїРѕС‚СЂСЏСЃРµРЅРёР№.
РџРµСЂРµС…РѕРґ РѕС‚ Р°РІС‚РѕСЂРёС‚Р°СЂРёР·РјР° Рє С‚РѕС‚Р°Р»РёС‚Р°СЂРёР·РјСѓ РЅРµ РѕСЃС‚Р°РЅРµС‚СЃСЏ РЅРµР·Р°РјРµС‡РµРЅРЅС‹Рј. Р‘РѕР»РµРµ С‚РѕРіРѕ, РѕРЅ Р±СѓРґРµС‚ РјР°РєСЃРёРјР°Р»СЊРЅРѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅ РјРµРґРёР° РІРѕ РІСЃС‘Рј РїРѕС‡С‚Рё РјРёСЂРµ. Р‘СѓРґСѓС‚ СЃРјРµСЏС‚СЊСЃСЏ Рё РїРѕРєР°Р·С‹РІР°С‚СЊ РїР°Р»СЊС†РµРј, РєР°Рє РЅР° РґРёРєР°СЂРµР№.
Р’РѕС‚, Р±СѓРєРІР°Р»СЊРЅРѕ Р»РµС‚ 12 РЅР°Р·Р°Рґ СЏ РЅР°Р±Р»СЋРґР°Р» РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹ РЅР° СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРѕР№ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ СЃС†РµРЅРµ, РЅРµ РїРѕРЅРёРјР°СЏ, РєР°Рє РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ РјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµРІСЂР°С‚РёС‚СЊСЃСЏ РІ РёРЅСЃС‚СЂСѓРјРµРЅС‚ РїРѕРґР°РІР»РµРЅРёСЏ Рё СЃРµРіСЂРµРіР°С†РёРё, РЅРµ РѕСЃРѕР·РЅР°РІР°СЏ СѓС‰РµСЂР±Р° РЅРё РёРјРёРґР¶Сѓ, РЅРё Р±СѓРґСѓС‰РµРјСѓ. РџСЂРѕС€Р»Рё РіРѕРґС‹, Рё РІ Р Р¤ РїРѕС€Р»Рё С‚Рµ Р¶Рµ СЃР°РјС‹Рµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃС‹, Р±С‹С‚СЊ РјРѕР¶РµС‚, РєС‚Рѕ-С‚Рѕ РґСѓРјР°РµС‚, С‡С‚Рѕ РїРѕРґРѕР±РЅРѕРіРѕ СЂРѕРґР° В«РґСѓС…РѕРІРЅР°СЏ РјРѕР±РёР»РёР·Р°С†РёСЏВ» СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ Р±Р»Р°РіРѕРј. РќР° РјРѕР№ РІР·РіР»СЏРґ, РїСЂРёРІРёР»РµРіРёРµР№ СЂР°Р·РІРёС‚С