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Памфилова рассказала, почему россияне не очень доверяют онлайн-голосованию

 

Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) остаётся ниже, чем к традиционному голосованию на избирательных участках, рассказала председательница ЦИК РФ Элла Памфилова. По её мнению, это происходит, в том числе, потому, что технология очень сложная, и людям не удаётся объяснить простым языком, насколько она надёжная. "Технари и те, кто занимаются высокими технологиями, это понимают. Ну вот я сколько прошу, но перевести с технического на простой, на человеческий язык, чтобы это всем было понятно, пока не совсем удаётся. <...> Нам здесь ещё работать и работать надо", - отметила Памфилова.

Другая причина, по её словам, заключается в том, что оппозиционные партии почему-то критикуют ДЭГ. Тем не менее, число людей, предпочитающих удобство, растёт: "У нас в этом году беспрецедентное количество заявок и людей, которые оценили эту возможность. И действительно, это очень удобно, это экономит время".

 
Ранее в сентябре стало известно, что РФ лидирует в мире по количеству утечек персональных данных. 
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