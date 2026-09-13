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В Саксонии-Анхальте 17 членов АдГ лишились охотничьих ружей из-за того, что они члены АдГ

17 человек в федеральной земле Саксония-Анхальт лишились разрешения на оружие из-за членства в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает "Бильд". Основанием стало решение Высшего административного суда в Магдебурге. Ещё 122 случая сейчас находятся на стадии проверки. "Чтобы защитить общество от чрезвычайных угроз, связанных с оружием, государство не должно ждать, пока будут совершены преступления или нанесен ущерб, а может минимизировать риски заранее", - говорится в обосновании решения суда. Это первый в стране случай, когда у охотников отбирают оружие исключительно на основании их партийной принадлежности, пишет "Бильд".

В Саксонии-Анхальте насчитывается около 13 тыс. владельцев охотничьих билетов и 20 тыс. членов стрелковых клубов. Теперь, согласно судебному решению, придётся проверять, кто из них ещё является членом АдГ или активным сторонником партии.

Партия "Альтернатива для Германии" планирует подать конституционную жалобу. "Местное ведомство по контролю за оружием теперь затребовало списки членов стрелковых клубов, чтобы проверить исполнение закона. Это произвол. Мы подадим конституционную жалобу", - сказал представитель фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) по вопросам охотничьей политики Флориан Шрёдер

В Саксонии-Анхальте партия АдГ официально признана правоэкстремистской организацией - и при этом на выборах в местный парламент в начале сентября АдГ заняла первое место с большим отрывом, набрав 43,8% голосов.


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