ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, раненые в Татарстане, Белгородской, Запорожской областях, на Кубани

ВСУ снова атаковали Нижнекамск в Татарстане
, в том числе многоквартирный дом. Погибли
два человека, ранены двенадцать, двое раненых в тяжёлом состоянии. Пожар на предприятии.
В Запорожской области
украинцы ударили по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Погибли
двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжёлые.
Храм преподобного Антония Печерского в селе Антоновка Грайворонского округа Белгородской области повреждён
в результате атаки БПЛА. В Дорогощи при атаке дрона на автомобиль ранены
мужчина и женщина.
Пожар
на предприятии в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край)
, повреждены газопровод, частные дома и поликлиника, ранены
три человека.
Обломки беспилотника упали на территории Заводского района Орла, в результате чего повреждено
остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98.