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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, раненые в Татарстане, Белгородской, Запорожской областях, на Кубани

ВСУ снова атаковали Нижнекамск в Татарстане, в том числе многоквартирный дом. Погибли два человека, ранены двенадцать, двое раненых в тяжёлом состоянии. Пожар на предприятии. 
В Запорожской области украинцы ударили по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжёлые.
Храм преподобного Антония Печерского в селе Антоновка Грайворонского округа Белгородской области повреждён в результате атаки БПЛА. В Дорогощи при атаке дрона на автомобиль ранены мужчина и женщина.
Пожар на предприятии в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), повреждены газопровод, частные дома и поликлиника, ранены три человека.
Обломки беспилотника упали на территории Заводского района Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98.
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