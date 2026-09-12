Русскому переселенцу из Таджикистана, награждённому на СВО, не дают гражданство РФ из-за таджикской орфографии

По данным телеграм-канала "Многонационал" , русский переселенец Сергей Латыпов из Таджикистана, который год воевал штурмовиком, был дважды ранен и имеет госнаграды, не может получить российский паспорт и даже временное удостоверение личности. Сергей уже более 15 лет проживает в России и является лицом без гражданства: паспорт Таджикистана был утерян.

Мужчина буквально прошёл 7 кругов ада. Пока он воевал на СВО, умерла мать его двоих несовершеннолетних сыновей, один из которых инвалид. Мальчиков поместили в детский дом, где они пробыли восемь месяцев. Уволившись из армии, Латыпов сумел вернуть себе сыновей, но теперь их снова могут отнять из-за отсутствия у него документов. «Я не требую наград, преференций. Слава Богу, деньги есть... Обеспечил детей жильём, они растут в полноценной семье. Я прошу лишь сделать мне хотя бы временное удостоверение личности, чтобы Никита и Максим второй раз не попали в детский дом», — отмечает Сергей.

во время проверки документов сотрудники миграционной службы сделали запрос в Таджикистан и получили информацию, что фамилия Сергея не Латыпов, а Латипов. До 1998 года в таджикском языке была буква «ы», поэтому тогда её записали как Латыпов, а теперь буквы "ы" в таджикском алфавите больше нет, и, соответственно, нет фамилии "Латыпов".

По данным "Многонационала", причина, по которой Сергею Латыпову не дают российский паспорт, - таджикская орфография: