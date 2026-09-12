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Поддержка профсоюзов в США достигла высочайших показателей 1960-х годов

Согласно опросу "Гэллапа", 47% американцев теперь хотят, чтобы профсоюзы имели больше влияния. В 2023 году таких было 43%, а в 2009 году - всего 25%. Лишь 23% американцев теперь хотят, чтобы у профсоюзов было меньше влияния, в 2009 году таких было 42%.
Больше того: 71% американцев теперь одобряет деятельность профсоюзов; такие же показатели были в мае 1965 года, когда профсоюзы в США были сильны и активны. Есть, однако, очень существенная разница: в 1960-е годы в профсоюзе состоял каждый третий американец, а сейчас лишь каждый десятый. Современный подъём профсоюзного движения связан с протестами американцев против высокой инфляции и увольнений, вызванных распространением искусственного интеллекта, а также продолжающимся наступлением на права рабочих.
 
Корпорация "Оракл" увеличивает бюджет на сокращение штата из-за высокой стоимости строительства дата-центров для искусственного интеллекта. Ранее в этом году компания уже провела серию увольнений, снизив к концу мая численность персонала на 21 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Начинающие программисты в Британии теперь с большими затруднениями находят работу: два года назад были трудоустроены по специальности 40% начинающих программистов, в прошлом году - уже только 28%.
Американский ИИ-разработчик "Антропик" предложил три модели влияния технологий ИИ на экономику США к 2030 году: «сдержанную», «существенную» и «экстремальную». При «сдержанном» сценарии роста ИИ оказывает на экономику примерно такое же влияние, как интернет: инновации внедряются на уровне исторических темпов развития всех новых технологий. «Существенный» сценарий предполагает, что к 2030 году ИИ принимает на себя половину всей выполняемой человеком умственной работы. Он ещё не внедряется повсеместно, но по большей мере действует в автономном режиме, темпы роста ВВП США удваиваются с 2–2,5% до 4–5% в год. «Экстремальная» модель исходит из того, что в подавляющем большинстве задач умственного труда ИИ превосходит человека и заменяет его, действуя в автономном режиме, и у человека почти не появляется новых задач. ВВП США начинает расти со скоростью 15% в год, американцы "в целом богатеют", но число работников умственного труда сокращается, и безработица выходит на беспрецедентный уровень.

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