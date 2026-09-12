Поддержка профсоюзов в США достигла высочайших показателей 1960-х годов

Больше того: 71% американцев теперь одобряет деятельность профсоюзов; такие же показатели были в мае 1965 года, когда профсоюзы в США были сильны и активны. Есть, однако, очень существенная разница: в 1960-е годы в профсоюзе состоял каждый третий американец, а сейчас лишь каждый десятый. Современный подъём профсоюзного движения связан с протестами американцев против высокой инфляции и увольнений, вызванных распространением искусственного интеллекта, а также продолжающимся наступлением на права рабочих.

снизив к концу мая численность персонала на 21 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При «сдержанном» сценарии роста ИИ оказывает на экономику примерно такое же влияние, как интернет: инновации внедряются на уровне исторических темпов развития всех новых технологий.

«Существенный» сценарий предполагает, что к 2030 году ИИ принимает на себя половину всей выполняемой человеком умственной работы. Он ещё не внедряется повсеместно, но по большей мере действует в автономном режиме, темпы роста ВВП США удваиваются с 2–2,5% до 4–5% в год.

«Экстремальная» модель исходит из того, что в подавляющем большинстве задач умственного труда ИИ превосходит человека и заменяет его, действуя в автономном режиме, и у человека почти не появляется новых задач. ВВП США начинает расти со скоростью 15% в год, американцы "в целом богатеют", но число работников умственного труда сокращается, и безработица выходит на беспрецедентный уровень.



