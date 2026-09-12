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Власти США и Израиля были предупреждены о терактах, случившихся 11 сентября и 7 октября

 

В декабре 1998 года ЦРУ предупреждало президента США Билла Клинтона о подготовке Усамой бен Ладеном и его сторонниками атак на американской территории, включая возможный захват пассажирского лайнера. Об этом свидетельствует разведывательная сводка, рассекреченная ведомством к 25-летию терактов 11 сентября 2001 годаСводка датирована 4 декабря 1998, в ней упоминается захват самолёта. По данным одного из источников, к концу октября группировка «Гамаат аль-Исламия» уже завершила подготовку такой операции, однако её приостановили. Большинство захвативших самолёты 11 сентября террористов (15 из 19) были из Саудовской Аравии, и США до сих пор не расследуют связи террористов с Саудовской Аравией. 

 

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незадолго до 7 октября 2023 года получил предупреждение от властей ОАЭ о вероятности масштабной атаке со стороны радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает газета "Хааретц". Её публикация основана на материале новой книги "Похищенные: 843 дня в одиночестве", которую журналисты Шломи Эльдар и Рут Юваль написали на основе разговоров с десятками источников в Израиле и по всему миру, включая чиновников высокого ранга. По их данным, примерно за 10 дней до атаки 7 октября Нетаньяху позвонил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и предупредил его, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар вынашивает планы масштабной атаки на Израиль. Разговор продолжался около 45 минут, президент ОАЭ выразил серьезные опасения по поводу намерений Синвара и предположил, что планируемая им атака может привести к большому кровопролитию, дестабилизации региона и ослаблению Авраамовых соглашений между Израилем и арабскими странами. К удивлению лидера Эмиратов, пишет "Хааретц", Нетаньяху очень спокойно отреагировал на это предостережение и выразил убеждённость в том, что Израиль полностью контролирует ситуацию в Газе. 


 

 

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