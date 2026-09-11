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В России начали производить вертикально взлетающие одноместные транспортные средства с электромотором

Массовое производство электрических вертикально взлетающих и садящихся транспортных средств (eVTOL) - летательных аппаратов нового поколения на одного человека запустили в Кемеровской области, пишет ТАСС со ссылкой на технического директора производства, эксперта в области композитных технологий Максим Ивлев.

По его словам, аппарат является экологичным транспортом без углеродного следа. Оснащён восемью электромоторами, которые позволяют оператору пребывать в полёте до 30 минут при его весе до 75 кг. Для взлёта не требуется горизонтальная полоса, так как отрыв от поверхности происходит в вертикальном направлении. На данный момент в линейке есть несколько видов разной грузоподъемностью в зависимости от веса человека - до 75, 90 и 110 кг. При производстве использованы композитные материалы, как карбон, для облегчения веса, при этом прочность конструкции обеспечивает титановый каркас. Аппарат включает в себя автоматическую стабилизацию и интуитивный интерфейс, дублирование всех критических систем и автоматический выпуск спасательного парашюта.

 

Полет на eVTOL возможен не при любой погоде - видимость должна быть не менее двух километров, ясное небо и отсутствие дождей, температура воздуха от плюс 30 градусов до минус 15 градусов Цельсия. Теоретически можно летать и в зимний период в снег, но рисков больше.

Также у компании (выдана лицензия Минпромторга на авиационные виды деятельности) имеется техническая возможность производить двухместные электромашины. Сертификация аппарата до 115 кг по Воздушному кодексу Российской Федерации не требуется, считается как самостоятельная постройка и регистрируется через Госуслуги.

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