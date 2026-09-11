Исследователи сравнили искусственный интеллект с когнитивным вирусом

Международная группа исследователей из Испании, Италии и США опубликовала работу
, в которой сравнила большие языковые модели искусственного интеллекта с когнитивным вирусом. Применив методы эпидемиологического моделирования, которые используются для того, чтобы отследить распространение биологических вирусов, учёные пришли к выводу, что общество со временем переходит от одного состояния к другому: «независимое» сначала становится «привязанным», а затем превращается в «зависимое». Первоначально люди не полагаются на ИИ-модели в процессе мышления; во втором используют их как часть когнитивного процесса; а в третьем уже перекладывают большую часть умственной работы на ИИ. Авторы исследования не ограничиваются утверждением, что ИИ разрушает мозг — это показали и предыдущие исследования. Когда человек обращается к машине, выполняющей за него мыслительные задачи, его способности мыслить самостоятельно ослабляются. Новое исследование указывает, что повсеместное применение ИИ-моделей может оказать системное воздействие на общество в целом.
Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI выразила готовность
замедлить ИИ-гонку ради безопасности, но только если это сделают и её конкуренты. Между тем, президент США Дональд Трамп не думает
, что искусственный интеллект опасен для человечества, зато у него есть другое опасение: "если мы [США] не одержим победу в сфере ИИ, мы окажемся в очень плохом положении". А самый богатый человек планеты Илон Маск, который весной 2023 года сам подписывал письмо
с призывом остановить разработку искусственного интеллекта, теперь заявляет
, что такие призывы - это "подстава" (setup) и псиоп (т.е. психологическая манипуляция).