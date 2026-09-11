Исследователи сравнили искусственный интеллект с когнитивным вирусом

Применив методы эпидемиологического моделирования, которые используются для того, чтобы отследить распространение биологических вирусов, учёные пришли к выводу, что общество со временем переходит от одного состояния к другому: «независимое» сначала становится «привязанным», а затем превращается в «зависимое». Первоначально люди не полагаются на ИИ-модели в процессе мышления; во втором используют их как часть когнитивного процесса; а в третьем уже перекладывают большую часть умственной работы на ИИ.

Авторы исследования не ограничиваются утверждением, что ИИ разрушает мозг — это показали и предыдущие исследования. Когда человек обращается к машине, выполняющей за него мыслительные задачи, его способности мыслить самостоятельно ослабляются. Новое исследование указывает, что повсеместное применение ИИ-моделей может оказать системное воздействие на общество в целом.