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Состояние бывшего редактора "Ридовки" в тюрьме ухудшилось

Ряд телеграм-каналов сообщает, что, по словам матери бывшего редактора "Ридовки" Алексея Костылёва, состояние её сына в заключении ухудшилось: поскользнувшись в душе, он сломал руку и ударился головой, от чего у него (по словам матери) развился энцефалит. Костылёв, которого подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны РФ при исполнении госконтракта, до сих пор не оправился от тяжелейших травм, которые он получил в аварии в конце октября 2024 года. В частности, кости черепа у него частично заменены на титановую пластину, ему нелегко координировать движения и исполнять повседневные дела, он страдает эпилептическими припадками и плохо видит. Предположительно, миллиард он похитил, уже будучи инвалидом. Судья, выслушавшая аргументы стороны защиты, сообщила, что она не доктор, и избрала Костылёву меру пресечения в виде заключения под стражу.

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