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Бюджет Петербурга получил дополнительные 340 млн рублей благодаря борьбе с нелегальной занятостью

Бюджет Петербурга получил 340 млн рублей дополнительных налоговых поступлений благодаря мерам по борьбе с нелегальной занятостью, сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

"В первом квартале 2026 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило более 340 млн рублей дополнительных налоговых выплат. Достичь такого результата удалось благодаря работе Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости при Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга".

"Это средства городского бюджета, которые могут быть направлены на решение важных городских задач: развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, содержание и развитие городских территорий, поддержку социальных программ. При этом не менее важно, что за каждым таким решением стоит восстановление трудовых прав людей - официального оформления, социальных гарантий и защиты работника", - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко.

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года с территории России выдворено и депортировано 72,6 тысячи иностранных граждан. Выявлено 50 тыс. административных правонарушений, совершённых недобросовестными работодателями, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Днём ранее начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть, говоря о полуторагодовом сроке, сказал, что "случаев выдворения - в 2,6 раза больше. Результатом стало - порядка 100 тысяч мы выдворили, из них принудительно - 75 тысяч".

 

 

 


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