Бюджет Петербурга получил дополнительные 340 млн рублей благодаря борьбе с нелегальной занятостью

Бюджет Петербурга получил 340 млн рублей дополнительных налоговых поступлений благодаря мерам по борьбе с нелегальной занятостью, сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

"В первом квартале 2026 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило более 340 млн рублей дополнительных налоговых выплат. Достичь такого результата удалось благодаря работе Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости при Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга".

"Это средства городского бюджета, которые могут быть направлены на решение важных городских задач: развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, содержание и развитие городских территорий, поддержку социальных программ. При этом не менее важно, что за каждым таким решением стоит восстановление трудовых прав людей - официального оформления, социальных гарантий и защиты работника", - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко.

