Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Словарный запас европейских граждан в очень скором времени непременно обогатится новым термином, поясняющим доселе мало изученное, но чётко ощущаемое и быстро прогрессирующее явление.

Непреодолимое влечение к смерти и мыслям о ней называется танатофилией. Непреодолимый страх смерти - танатофобией. Психопатологическая тяга ко всему мёртвому - некрофилией.

Вопрос: каким точным термином обозначить маниакальную потребность убеждать других в необходимости прервать их собственное скорбное существование или не дать возможности родиться ещё одному живому человеческому существу? Вроде бы, не совсем евгеника, но совсем и не генетика.

Цель явления отнюдь не улучшение человеческой расы или её отдельных представителей. И даже не паническое сокращение населения во имя очистки окружающей среды. Цель - любыми средствами пробиться в некую невнятную межпланетную "элиту", готовящую высокопрочных мутантов от бесконечного прогресса, полу-нелюдей, полу-машин с искусственными почками, искусственными матками и искусственным интеллектом.

Я назову это явление «некрофренией», в более грубом варианте означающей, просто-напросто: «все умрут, а я останусь».

В настоящий момент, это явление всё очевиднее наблюдается в странах Евросоюза и всё шире практикуется большей частью политиков, удерживающих власть, c одержимостью приговорённых.

Самих политиков и их полезных идиотов я обозначила бы почти тарантиновским названием "Тщеславные ублюдки".

А теперь, к фактам.

В каком состоянии находится сегодня наша маленькая планета, во всех её кардинальных точках, напоминать здесь, думаю, не стоит. Самое краткое перечисление займёт утомительное количество абзацев - Европа, Азия, Африка, Ближний Восток, Россия, Украина - где не горит, там подгорает, где не полыхает, там тлеет и распространяется. Ну и, какие же приоритеты у человечества могут возникнуть при такой картинке в здоровых (по определению) мозгах?

Возьмём бурление страстей в Евросоюзе и в частности, во Франции, уже вступившей в предвыборную гонку и уже пожавшей (в некотором роде) натруженные руки макронистов, вместе с конкретными результатами их трудов, за последнее десятилетие. Причём, абсолютно во всех областях - от экономики и политики, до уровня общего образования, (позавчера, внезапно !) оказавшегося ниже всех европейских плинтусов.

Всё это самое последнее десятилетие, народ нищает, Макрон вещает, страна катится в тартарары, правительство не знает, за что хвататься, зато, исступлённо утверждает, кто виноват. Чтобы покрыть затраты и прикрыть позоры, Евросоюзу совершенно необходима «вражеская» Россия и ядерная война - это уже почти все поняли, а кто не понял, тот догадался. Но почти все продолжают жевать кактус, глотать слёзы и слушать сводки новостей, занимаясь повседневными делами.

Сводки уводят от скорбной действительности в светлое и недалёкое будущее развитого французского социализма, из которого и вырос сегодняшний макронизм - что совершенно необходимо помнить, желательно, пожизненно. Равно как и не забывать, какой большой и светлый путь проделали они оба, для увеличения « всех свобод » и облегчения участи евро-свободных французских граждан.

Особенно, в самом важном из направлений, для выхода из кризиса - не в экономическом и не в социальном, а в этическом и самом что ни на есть практическом.

Во-первых, внесли в Конституцию право на аборт (оно и так было, но теперь его « внесли в Конституцию », вперёд ногами, и торжественно отметили особой церемонией, как "новую революцию" - под фанфары, в присутствии президента, главных министров и председателя Национального собрания Франции.)

Во-вторых, пробили таки закон об эвтаназии, со всеми его овертонными поблажками - живи, не хочу, кому и когда приспичит. Не хочешь - не живи, тебе помогут и за тебя решат. Все твои проблемы снимут, как рукой, и не почувствуешь. Да ещё и сам пригодишься - на органы, то, да сё.

За одно десятилетие и два макроно-мандата имеем: миграцию, стагнацию, инфляцию, плюс русские напирают на всех границах. Страшно?! Молодец, так и было задумано, бойся, но помни: правительство обо всём позаботится. Ты знай, не рефлексируй, a правильно голосуй. Всё перечисленное реально существует и пугает. Но правительство не сдаётся и продолжает свою несгибаемую линию, всё в том же направлении – прямиком, не скажу куда, сами посмотрите.

Правительство только что выпустило план действий от министерства здравоохранения, на ближайший мандат. Называется "Сексуальное здоровье 2026-2030" (« Santé sexuelle 2026-2030 »).

Правительство ведь печётся не только об экономическом обеспечении и личной безопасности граждан, но и об их сексуальном здоровье и соответствующем благополучии. Кроме всяких СПИДов и других неприятностей, передающихся половым путём, новая программа предусмотрела расширение срока абортирования, для желающих избавиться от ребёнка, вплоть до - когда захочется. А также - лишение медиков права на отказ по убеждениям. И это ещё одна замечательная революция в истории всех свобод.

Революция - это ведь в известном смысле, инверсия норм и ценностей, на деле и в сознании. Программа сексуального здоровья французских граждан на ближайшие годы предлагает им свободу избавиться от ребёнка, пусть и накануне его рождения, одновременно запрещая медперсоналу высказывать недовольство по этому поводу и тем паче, отказывать желающим в подобной услуге.

Точь в точь, как в новом законе об эвтаназии: попытавшийся отговорить пациента от самоубийства, мгновенно получает колоссальный штраф и тюремный срок, чтоб другим неповадно было. Так сказать, вход - евро, выход - боль.

И это ещё не все блага цивилизации, которые предлагает новая программа сексуального оздоровления всем законопослушным гражданам Франции. Любой желающий отныне может попрoсить и получить то, что программа называет "окончательной контрацепцией". То есть, стерилизацию для женщин, вазэктомию для мужчин - и всё это изобилие - совершенно бесплатно и (самое главное!!) без малейших сроков на раздумье. Попросил - получил. Это ли не вершина, это ли не верхушка всех свобод!

Вы забеременели и передумали, накануне родов? Не беда. Расслабьтесь, мы идём к вам и всё устроим. Государство управит, а вы и не вспомните, и не почувствуете. Вы этого достойны!

Ваш подросток разочаровался в жизни и учёбе, загрустил и пожелал отойти в мир иной? Государство готово удовлетворить его желание, причём, мгновенно. Никаких кинсультаций и проволочек. Никого не надо уговаривать и отговаривать - это карается законом. Приводите, мы всех удовлетворим.

У медицины больше нет права на свободу совести и нет долга не навредить пациенту, но есть обязанность убивать, когда попросят.

У медицины с некоторых пор, похоже, нет даже желания разобраться, отчего и почему в нынешенем поколении государственных управленцев такая тяга к мертветчине и её перенаправлении на мало понятные нужды некоей невнятной межпланетной "элиты", которая решает за всех остальных, убеждая их умирать, не рожать и сдаваться добровольно на милость разнузданных правящих психопатов.

Или, может, есть желание разобраться, но нет возможностей заставить себя услышать тому самому большинству, которое всеми средствами толкают к самоуничтожению - во имя чьих и каких "свобод"?

Похоже, настала необходимость в самое ближайшее время определить нужным термином эту крепчающую "некрофрению" и начать доскональное вскрытие всех её тщеславных ублюдков. Hа скамье подсудимых.

Не для Гааги. Для Нюрнберга, не меньше.

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