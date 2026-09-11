Глава Минюста сообщил, что осуждённым в РФ иностранцам лучше отбывать срок в своей стране

Минюст системно работает над оптимизацией процедур передачи осуждённых в государства их гражданской принадлежности, и что

"отбывание наказания осуждённым в государстве его гражданства способствует более эффективному исправительному воздействию - помогает восстановлению и укреплению его социальных связей с родственниками и ресоциализации после освобождения".

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил , что

По словам министра, практика передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданской принадлежности имеет важнейшее гуманитарное значение. Возможно, это означает, что совершившим преступления в России мигрантам будет лучше, гуманнее отбывать наказания в странах исхода.

По данным ФСИН, в России в местах лишения свободы содержится порядка 25 тыс. иностранцев, из них 18,5 тыс. - граждане стран СНГ: 4,5 тыс. в следственных изоляторах и 14,1 тыс. в колониях. Чаще всего иностранцы попадают в места лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками. "Второе - это преступления против половой неприкосновенности, дальше идут кражи и затем - незаконное пересечение границы, насильственные преступления - убийства и тяжкий вред здоровью".



