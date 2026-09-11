 
﻿

В США стало меньше белых избирателей и больше богатейших миллиардеров

По данным американского Исследовательского центра Пью, за небольшой срок с 2022 года в США на 2% уменьшилось число белых избирателей и выросло число всех остальных: на 6% стало больше чёрных избирателей, на 16% - латиносов, на 20% - азиатов. Двадцать лет назад 74% американского электората составляли белые, сейчас - 61%. Доля чёрного электората в общем раскладе всё это время оставалась неизменной - 12%. Выросла прежде всего доля латиносов - с 9% до 16%.
 

Граждане США впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров по версии агентства "Блумберг" (рейтинг составляется с 2012 года), и все эти места, кроме 10-го, - технологические корпорации. Первое место занимает предприниматель Илон Маск ($919 млрд), за ним следуют сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($274 млрд), сооснователь Google Сергей Брин ($266 млрд), основатель компании Dell Майкл Делл ($245 млрд), руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($229 млрд), сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон ($208 млрд), генеральный директор технологического гиганта Nvidia Дженсен Хуанг ($181 млрд) и бывший гендиректор корпорации Microsoft Стив Балмер ($172 млрд). Лишь 10-е место занимает инвестор Уоррен Баффетт, чьё состояние составляет $144 млрд.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Как изменились США за 50 лет
» Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить
» Чёрные американцы будут голосовать за Камалу Харрис
» Что американцы сейчас думают о BLM
» Главные факты о латиноамериканцах в США накануне выборов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Состояние бывшего редактора "Ридовки" в тюрьме ухудшилось

  • 17:16
  • 137

Бюджет Петербурга получил дополнительные 340 млн рублей благодаря борьбе с нелегальной занятостью

  • 16:43
  • 175
Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Глава Минюста сообщил, что осуждённым в РФ иностранцам лучше отбывать срок в своей стране

  • 12:28
  • 306

В США стало меньше белых избирателей и больше богатейших миллиардеров

  • 11:04
  • 309

8 погибших, более полусотни раненых в Белгородской, Тульской, Курской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, Волгограде, ЛНР

  • 10:48
  • 384