В США стало меньше белых избирателей и больше богатейших миллиардеров

Граждане США впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров по версии агентства "Блумберг" (рейтинг составляется с 2012 года), и все эти места, кроме 10-го, - технологические корпорации. Первое место занимает предприниматель Илон Маск ($919 млрд), за ним следуют сооснователь Google Ларри Пейдж ($286 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($274 млрд), сооснователь Google Сергей Брин ($266 млрд), основатель компании Dell Майкл Делл ($245 млрд), руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($229 млрд), сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон ($208 млрд), генеральный директор технологического гиганта Nvidia Дженсен Хуанг ($181 млрд) и бывший гендиректор корпорации Microsoft Стив Балмер ($172 млрд). Лишь 10-е место занимает инвестор Уоррен Баффетт, чьё состояние составляет $144 млрд.