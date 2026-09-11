8 погибших, более полусотни раненых в Белгородской, Тульской, Курской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, Волгограде, ЛНР

Два человека погибли
при ночной атаке ВСУ на Тульскую область
, трое ранены.
При ударе дрона по автомобилю в Шебекине Белгородской области погиб
мужчина, ранена женщина, затем ранен
ещё один мужчина в Шебекине. Ранен
мирный житель при атаке дрона на автомобиль в Красной Яруге.
Скончалась
женщина, тяжело раненая 2 сентября в хуторе Звягин Рыльского района Курской области
. Погиб
мужчина в посёлке Глушково. Ранен
мужчина в деревне Слободка-Корочка Беловского района.
В Херсонской области
в результате атаки БПЛА погибла
женщина 1957 г.р. в Скадовске. Также сообщается о 25 раненых в Херсонской области за неделю (меньшая часть из них упоминались в новостях ранее) - в Алёшках, Голой Пристани, Геническе, Новой Маячке, Верхнем Рогачике, Бехтерах, Каланчаке, Каховке, Раздольном, Днепрянах, на автодороге Скадовск - Каланчак. Ранен
мирный житель в Новой Каховке.
В Каменско-Днепровском округе Запорожской области дрон атаковал автомобиль, тяжело ранены две женщины. Также атакован склад с зерном.
В Акимовском муниципальном округе в результате атаки повреждён микроавтобус, погибли
два человека. В пгт Михайловка ранена женщина 1978 года рождения. В Васильевском муниципальном округе трое раненых: в селе Видножино - мужчина 1947 г.р., в городе Днепрорудном - мужчина 1956 г.р., в селе Балки - мужчина 1963 г.р. В Энергодаре атакован дроном
храм в честь Почаевской иконы Божией Матери.
В Волгограде атакой украинских БПЛА повреждены два многоквартирных дома, повреждено промышленное предприятие, ранены двое мужчин.
В Лутугинском муниципальном округе ЛНР дрон ударил по бензовозу, ранены два работника АЗС. На автомобильной дороге в районе села Орехово Антрацитовского округа ВСУ атаковали хлебный фургон, ранен водитель. В Сватовском округе ранены 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина.
Логистический центр "Озона" и хаб доставки атакованы БПЛА в Саратове, начался пожар.
В Дзержинске Нижегородской области обломками БПЛА повреждены
многоквартирные и частные жилые дома, автомобили.
Атакованы
два промышленных предприятия в Пермском крае.
Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой (пожар начался из-за БПЛА) достигла 9 га
.