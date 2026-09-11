8 погибших, более полусотни раненых в Белгородской, Тульской, Курской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, Волгограде, ЛНР

две женщины. Также атакован склад с зерном.

В Лутугинском муниципальном округе ЛНР дрон ударил по бензовозу, ранены два работника АЗС. На автомобильной дороге в районе села Орехово Антрацитовского округа ВСУ атаковали хлебный фургон, ранен водитель. В Сватовском округе ранены 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина.

Логистический центр "Озона" и хаб доставки атакованы БПЛА в Саратове, начался пожар.