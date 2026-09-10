РФ лидирует по числу утечек баз данных

Специалисты АО «Будущее» подсчитали количество утечек баз данных компаний из России за весь 2025 год и первые шесть месяцев 2026 года. Были выявлены 326 публикаций данных такого типа, что почти вдвое превышает количество утечек баз данных компаний из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств СНГ (всего 164 случая). Всего же в обнаруженных слитых базах содержались 1,175 млрд строк с информацией россиян. Для сравнения: в Казахстане это 25 млн строк.

«В России исторически сформировалась одна из самых глубоких цифровых экосистем. Госуслуги, банкинг, телемедицина, доставка, каршеринг — всё это генерирует колоссальные массивы персональных данных. Там, где много данных, там много и потенциальных точек отказа. В странах Латинской Америки, Ближнего Востока или Африки уровень проникновения цифровых сервисов часто ниже, а значит, и украсть пока особо нечего — объём накопленных данных меньше», — считает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Агенты искусственного интеллекта Чат ГПТ могут извлекать конфиденциальные данные из одной учётной записи и передавать их в другую.

В приложении «Google Сообщения» к новому сообщению, адресованному одному человеку, может добавиться текст, который пользователь ранее отправлял другому собеседнику, в том числе конфиденциальная личная информация.

