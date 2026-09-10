ФНС удвоила количество проверок и утроила сумму доначислений налогов, пеней и штрафов

За первую половину 2026 года Федеральная налоговая служба РФ удвоила количество проверок для крупного бизнеса. С начала года ФНС провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков (с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей). По итогам этих проверок сумма доначислений налогов, пеней и штрафов утроилась и составила 18,3 миллиарда рублей, что почти в три раза больше показателей 2025-го года (5,8 миллиарда). Причиной доначислений могут стать ошибки в декларациях, занижение базы по доходам, незаконное дробление бизнеса или неправомерное применение льгот и специальных режимов. Обычно штраф составляет 20 процентов от неуплаченной суммы или 40 — в случае, если ФНС докажет умысел.

Тенденцию объясняют развитием автоматического поиска нарушений. Существующие информационные системы позволяют находить подозрительные операции практически в реальном времени.